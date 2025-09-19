La diputada Laura Ballesteros (MC) propuso reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y obligar el reemplazo de las unidades de doble remolque por modos sostenibles y seguros, en un plazo de hasta cinco años.

La iniciativa especifica que se deberá poner atención a los vehículos que transporten sustancias peligrosas altamente tóxicas, especialmente combustibles, para evitar otra explosión de una pipa de gas, como la que se registró en Iztapalapa, y que dejó 25 personas fallecidas hasta ahora.

La legisladora explicó que se debe restringir de manera inmediata el acceso de las unidades que transportan sustancias peligrosas a zonas urbanas en horarios pico y laborales, dado el peligro al que exponen a la población.

Agregó que debe regularse su uso en carreteras, que en el caso del transporte de sustancias peligrosas cuenten con la capacidad, se otorguen permisos y se limite su paso por comunidades o zonas urbanas concurridas, deben tener horarios y días específicos. A esto, se suma la necesidad de regular las licencias, y de coordinarse con autoridades estatales y locales para determinar horarios de tránsito.

Ballesteros Mancilla hizo un llamado desde el Congreso a las autoridades federales y estatales, para que inviertan en infraestructura y consideren alternativas para el traslado de sustancias peligrosas. También, recordó que la discusión para regular el transporte pesado tiene casi dos décadas, sin que exista un avance en la materia.

