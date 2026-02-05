Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

"No aceptamos dictados extranjeros", fue el enérgico posicionamiento del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, ante la relación actual con .

En el Teatro de la República, Kuri celebró un año más de la vigencia de la Constitución que otorgó un proyecto de nación y ha mantenido la solidez institucional, además refrendó su apoyo a la presidenta y acusó que México enfrenta acoso a su soberanía, libertades y honor.

"No está sola, cuente con nosotros", dijo el mandatario de Acción Nacional a la titular del Ejecutivo federal. También agregó que defender a nuestra patria implica no imponer intereses: "Nuestra más alta lealtad debe estar con nuestros hijos", dijo.

“Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad", expresó.

Durante su discurso en la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Kuri hizo también un llamado al fortalecimiento de la democracia y la justicia, para que todas las personas mexicanas tengan acceso a estos valores.

El gobernador instó, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, a aprobar "la mejor". "Reformar las leyes electorales no debe distanciarnos", puntualizó.

