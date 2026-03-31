Más Información

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

En México, 2.5 millones de personas se dedican al ; 90.2% son mujeres y perciben en promedio 3 mil 829 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que especialistas advirtieron que estas condiciones reflejan una deuda social en su reconocimiento y derechos laborales.

Andrea Kenya Sánchez Zepeda y Leticia Aparicio Soriano, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que aunque ha habido avances como la seguridad social obligatoria, contratos escritos, jornadas limitadas, vacaciones y aguinaldo, aún no se ha consolidado un trato igualitario ni el respeto social hacia este sector.

De acuerdo con las cifras oficiales, además de la marcada feminización del sector, solo 9.8% de quienes realizan este trabajo son hombres. En términos educativos, el promedio es de ocho años de escolaridad y 5.4% no cuenta con instrucción alguna. En cuanto a ingresos, las mujeres perciben en promedio 3 mil 767 pesos mensuales, mientras que los hombres ganan 4 mil 399 pesos.

Lee también

Sánchez Zepeda subrayó que más allá de los avances legales, aún falta reconocimiento social: “Se carece todavía de un reconocimiento básico de estas labores fundamentales que representan parte del cuidado y del sostén de la vida”.

Añadió que las reformas no serán suficientes sin exigibilidad: “Los cambios legislativos son ficción si no hay quienes los exijan y sin mecanismos de participación con responsabilidad”.

Por su parte, Leticia Aparicio, académica y mujer del pueblo Nahua del Valle de Tehuacán, Puebla, enfatizó que la sociedad mantiene una deuda histórica con este sector y alertó sobre la carga de estigmas raciales.

Lee también

“Trabajadora del hogar no es igual a indígena… Hay mujeres indígenas en la ciencia, en la academia, empresarias”, afirmó. No obstante, reconoció que persisten estereotipos profundamente arraigados: “Vincular a las mujeres indígenas con el servicio doméstico es una cuestión muy racializada”.

La especialista también señaló que términos como “la chacha” o “la muchacha” reflejan prácticas discriminatorias que aún prevalecen. Además, destacó que este trabajo sigue altamente feminizado: “Este rol de género está cargado hacia las mujeres; conozco pocos hombres en este ámbito”.

Ambas académicas coincidieron en la necesidad de fortalecer la visibilización, la defensa de y la promoción de la equidad, tareas en las que el trabajo social tiene un papel clave.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]