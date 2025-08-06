El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a la dependencia a retirar el libro “Proyectos Comunitarios” de sexto grado de primaria, en el que se acusa al excomisionado presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, de haberse burlado de las naciones originarias.

“¡Ganó la derecha; ganó el racismo y el clasismo! Es día de fiesta para la casta; para los blancos barbados de ojos azules. Uno de los suyo, un tal Córdova Vianello humilló a un Arriaga Pote y camina impune. Pero les digo algo: ¡ARRIEROS SOMOS...!”, señala en su cuenta de X.

En otro mensaje, Arriaga, asegura que lo que le molestó al exfuncionario electoral fue asesinaran a los suyos.

“¿Qué fue lo que molestó a los blancos barbados de ojos azules como Lorenzo Córdova?

¿Que asesinaran a los suyos, los desaparecieran, les quitaran su cultura, su lengua, sus tierras, los esclavizaran, violaran o raptaran a sus hijas e hijos...? No, sólo fueron estas líneas:

“2015: El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

Y asegura que “¡Es el tercer libro que prohíbe una institución de derecha! En los 3, Materiales Educativos, junto con miles de docentes, fuimos protagonistas. Mañana serán objetos de colección. Hoy son herramientas para la conciencia crítica”.

