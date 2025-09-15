Más Información

Elementos de la Secretaría de Marina () inhabilitaron en , tres campamentos e incautaron cartuchos.

En el lugar hallaron 247 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, 107 cartuchos útiles calibre 5.56 mm.

En Culiacán, los navales inhabilitaron un campamento donde aseguraron cargadores, cartuchos, equipo táctico y de comunicaciones

Los hechos ocurrieron durante patrullajes terrestres sobre el cerro de la Chiva, al norte de la capital sinaloense, donde los efectivos hallaron este lugar utilizado por la delincuencia organizada.

Los elementos incautaron dos cintas eslabonadas calibre 7.62 x 39 mm, 174 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, seis cargadores calibre 5.56 x 45 mm, 272 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm, dos chalecos balísticos con dos placas balísticas cada uno, fornitura con pistolera de plástico y portacargadores de tela y equipo de comunicaciones.

En estas acciones también participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (), Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Marina inhabilita en Mazatlán, Sinaloa cuatro campamentos del crimen organizado este 15 de septiembre de 2025. Foto: Especial
