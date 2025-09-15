La Secretaría de Salud (Ssa) reportó el fallecimiento de tres adultos mayores que previamente estuvieron infestados del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), pero la causa del deceso fue insuficiencia respiratoria y cáncer.

Se trata de dos mujeres de Chiapas: una de 87 años que residía en Tapachula, y falleció a causa de cáncer de labio; y otra de 83 años del municipio de Escuintla, que murió por insuficiencia respiratoria, y padecía enfermedad renal crónica.

La tercera defunción también fue de una mujer de 86 años, de Candelaria, Campeche, que falleció por un carcinoma epidermoide; además padecía trastornos de la conciencia, reportó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Hasta el 12 de septiembre, se registraron 49 personas que fueron infestadas por el GBG, en Chiapas -la entidad con más casos (43)-, Campeche (3), Yucatán (2) y Tabasco (1).

Según el corte del pasado viernes, realizado por el Sinave, sólo una menor, de 12 años, de Ocosingo, Chiapas, se encuentra hospitalizada porque presenta la infección en la nariz.

Seis personas se encuentran en tratamiento ambulatorio debido a la mejoría que han presentado, y 39 pacientes fueron dados de alta por mejoría.

