La Secretaría de Marina () a través de la Universidad Naval, informó que la teniente de fragata del servicio de Aeronáutica Naval Piloto Aviador, Mariel Sánchez Martínez, concluyó el curso “Calificación como Instructora de Avión”, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval con sede en , .

La dependencia señaló que este logro representa un momento histórico para la Escuela de Aviación Naval, en sus 82 años de existencia y para la Aviación Naval, a 99 años de haberse constituido en México.

La teniente Sánchez Martínez, se convierte en la Primera Instructora de Vuelo Mujer en concluir la calificación, marcando un precedente que inspira y motiva a las nuevas generaciones de mujeres dentro de la .

La dependencia se congratuló por el logro de la Oficial y reafirmó el compromiso de su labor de una educación integral y de calidad para que el personal de la Institución se desempeñe eficazmente en sus operaciones aeronavales.

La teniente Sánchez Martínez concluyó el curso “Calificación como Instructora de Avión” en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval con sede en La Paz, Baja California Sur. Foto: Especial
La teniente Sánchez Martínez concluyó el curso "Calificación como Instructora de Avión" en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval con sede en La Paz, Baja California Sur.

