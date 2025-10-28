LA PAZ, BCS., 28 de octubre.- Una intensa movilización se registró en la jornada de este martes en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, en La Paz, Baja California Sur, luego de que se detectó que un niño de siete años de edad ingresó una pistola al plantel.

Según confirmaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el director del plantel dio aviso de la situación y se trasladaron elementos de la Policía Municipal Preventiva y agentes de investigación para asegurar el arma e iniciar las indagatorias.

De las primeras investigaciones se identificó que, según los padres de familia del menor, el arma se encontraba guardada bajo llave en su domicilio y dijeron desconocer cómo logró acceder a ella.

El director del plantel informó que el menor había llevado el arma en su mochila. Al parecer sus compañeros se percataron de ello e informaron a los profesores.

Los agentes de investigación de la PGJE aseguraron la pistola y fue trasladada a resguardo para su análisis. De manera preliminar informaron que podría ser calibre .22 o .25.

La PGJE informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y señaló que no hubo personas lesionadas.

Los hechos causaron reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron a las autoridades educativas mayor vigilancia y campañas de información.

