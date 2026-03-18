María Teresa Ealy inauguró la jornada “A tiempo, sin miedo” para la prevención del cáncer de mama en la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Salud y con la tecnología de iBreastExam.

Estas jornadas que han sido impulsadas previamente en distintas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, han permitido que mujeres —e incluso hombres— accedan a estudios preventivos de manera oportuna, contribuyendo al cuidado de su salud. La iniciativa está dirigida a mujeres a partir de los 20 años, sin importar condiciones como lactancia o implantes, garantizando un acceso incluyente y sin restricciones.

Desde el momento de la inauguración, el interés fue evidente: más de 50 mujeres ya se encontraban formadas para realizarse este estudio preventivo, reflejando la alta demanda y la necesidad de este tipo de acciones en materia de salud pública. Asimismo, durante la jornada en la Cámara de Diputados, muchas asistentes aprovecharon la oportunidad para acceder a este servicio, reafirmando la importancia de acercar este tipo de servicios a espacios públicos y de toma de decisiones.

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Durante el acto inaugural, se contó con la participación de destacadas figuras del ámbito legislativo y sindical, entre ellas el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados; el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba; Irma Sánchez Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados; así como las diputadas Olegaria Carrazco Macías, Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio y Marcela Velázquez Vázquez.

Asimismo, destacó la participación del doctor Luis Sagarzazu, quien explicó el funcionamiento de la tecnología iBreastExam, subrayando la importancia de la detección temprana como una herramienta clave para salvar vidas. Reiteró que, en caso de detección, existen mecanismos de seguimiento, atención y acompañamiento para atender oportunamente cualquier diagnóstico.

Diputada María Teresa Ealy inaugura jornada “A tiempo, sin miedo” para prevenir el cáncer de mama. Foto: Especial

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En su mensaje inaugural, la diputada María Teresa Ealy enfatizó que estas jornadas representan mucho más que un evento institucional:

“Este no es un evento más. Esto es un acto de responsabilidad. Hablar de cáncer de mama es hablar de vidas que pueden cambiar en silencio. Hoy no solo inauguramos una jornada, estamos abriendo una oportunidad real de salvar vidas.”

La legisladora subrayó que la prevención no debe entenderse como una acción temporal, sino como una práctica constante y una política pública prioritaria:

“La salud no puede seguir siendo un privilegio. Prevenir es justicia social. Entre la vida y la muerte, muchas veces, la diferencia es una revisión a tiempo".

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Asimismo, hizo un llamado directo a la población:

“No posterguen su salud. No normalicen el miedo. Revisarse a tiempo es un acto de amor propio.”

Finalmente, reafirmó su compromiso desde el ámbito legislativo para seguir impulsando acciones que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud:

“No voy a soltar este tema. La prevención no es opcional, es prioridad.”

Este evento se desarrolló en un ambiente de reflexión y compromiso, centrado en la prevención, la salud y la vida de las y los mexicanos, reafirmando que el diagnóstico oportuno es una de las herramientas más poderosas para combatir el cáncer de mama.

Diputada María Teresa Ealy inaugura jornada “A tiempo, sin miedo” para prevenir el cáncer de mama. Foto: Especial

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bmc