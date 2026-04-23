Durante la presentación del libro El Consejo Mexicano De Negocios. Surgimiento Y Consolidación, escrito por la Doctora en Ciencia Política, Marcela Briz Garizurieta, especialistas destacaron la relevancia de esta obra para comprender el papel que ha desempeñado una de las organizaciones empresariales más influyentes de México.

La autora explicó que el libro tuvo su origen hace más de 20 años, cuando desarrolló una investigación académica centrada en el entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

La primera edición, publicada originalmente por la Universidad Autónoma de México, se agotó rápidamente y recientemente, el Fondo de Cultura Económica impulsó una reedición acompañada de una añadido que actualiza la trayectoria del grupo.

Marcela Briz Garizurieta presenta el libro "El Consejo Mexicano De Negocios, Surgimiento Y Consolidación" (23/04/2026). Foto: Luisa Camacho / EL UNIVERSAL

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Briz Garizurieta detalló que la investigación reconstruye el contexto en el que surgió el organismo en 1962, así como los factores económicos y políticos que motivaron a un grupo de empresarios a organizarse en un punto clave en la historia del país.

El libro también aborda su proceso de consolidación y su capacidad de diálogo con los gobiernos federales.

Carlos Alba Vega, uno de los presentadores de la conferencia, durante los comentarios del libro, subrayó que la obra permite conocer por primera vez con profundidad el origen, funcionamiento e integrantes de una organización que durante años operó con gran reserva.

Marcela Briz Garizurieta presenta el libro "El Consejo Mexicano De Negocios, Surgimiento Y Consolidación" (23/04/2026). Foto: Luisa Camacho / EL UNIVERSAL

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Explicó que, a diferencia de cámaras empresariales, el Consejo Mexicano de Negocios reúne de manera individual a propietarios y presidentes de grandes corporaciones.

Asimismo, destacó que el grupo ha tenido cercanía histórica con el poder político, lo que le permitió repercutir en decisiones estratégicas del país en materia económica, fiscal, financiera e incluso en procesos de negociación internacional.

En su intervención, la doctora Antonella Luna Ledesma señaló que el libro también ayuda a entender las capacidades de organización de las élites económicas mexicanas y la manera en que estas construyen influencia política.

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Marcela Briz Garizurieta presenta el libro "El Consejo Mexicano De Negocios, Surgimiento Y Consolidación" (23/04/2026). Foto: Luisa Camacho / EL UNIVERSAL

Consideró que uno de los principales hallazgos de la investigación es mostrar "cómo el empresariado mexicano ha desarrollado estructuras de coordinación para responder a momentos de crisis, cambios de modelo económico o transformaciones institucionales".

Ambos presentadores coincidieron en que la nueva edición del libro ofrece claves para analizar la relación entre poder económico y político en México, así como la adaptación del Consejo frente a nuevos escenarios actuales.

De acuerdo con los invitados, la obra fue presentada como una referencia para estudiar la historia reciente del empresariado mexicano y su papel en las decisiones nacionales.

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