Manuel Mondragón y Kalb presentó los libros “Historia del karate en México” y “Seguridad estratégica: Cuadrantes de la Ciudad de México”, donde criticó que no se continúe la ejecución de dicha estrategia en la capital del país con el fin de fortalecer la seguridad pública.

Durante la presentación, celebrada en Casa Lamm, Mondragón y Kalb recordó que en su gestión como secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal se implementó un programa de cuadrantes que permitió acercar a la policía a la ciudadanía.

“Los cuadrantes es un quehacer único, pero que cuesta mucho trabajo hacer, que es muy complicado, muy difícil y si no lo dejamos en un libreto se nos puede olvidar”, comentó.

Manuel Mondragón y Kalb durante la presentación de los libros “Historia del karate en México” y “Seguridad estratégica: Cuadrantes de la Ciudad de México”, celebrada en Casa Lamm. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“No entiendo por qué ese algo tan simple, aparentemente, no se ha adoptado de una manera real, rápida, veloz en la seguridad pública (…) Son flojos, no les importa lo que nos pase y no quieren meterse en honduras con estos famosos cuadrantes”, agregó.

El también colaborador de EL UNIVERSAL sostuvo que la base para alcanzar la seguridad pública en la Ciudad de México radica en que “la ciudadanía y la policía estén unidos. Que hablen el mismo idioma, que se entiendan y que se quieran”.

En ese sentido, destacó que con la instalación de los cuadrantes se logró establecer un vínculo entre el ciudadano y la policía con la creación de 5 zonas, 15 regiones, 74 sectores y 918 cuadrantes.

Manuel Mondragón y Kalb durante la presentación de los libros “Historia del karate en México” y “Seguridad estratégica: Cuadrantes de la Ciudad de México”, celebrada en Casa Lamm. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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El libro “Seguridad estratégica: Cuadrantes de la Ciudad de México” aborda los desafíos sociales y comunitarios con la finalidad de llevar a cabo el modelo de cuadrantes en la capital. Detalla las acciones y estrategias hechas para mejorar la seguridad pública.

Alusivo a “Historia del karate en México”, el autor indicó que este es una síntesis acerca del comienzo y la transformación de una disciplina que “impulsó y evolucionó la cultura de las artes marciales en México”.

Finalmente, señaló que su libro es esencial para quienes practican artes marciales debido a los principios filosóficos de la disciplina como la fuerza interior, la humildad y el honor.

Manuel Mondragón y Kalb durante la presentación de los libros “Historia del karate en México” y “Seguridad estratégica: Cuadrantes de la Ciudad de México”, celebrada en Casa Lamm. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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