Un secretario en funciones de juez rechazó restituir a José Antonio Romero Tellaeche, como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cargo del que fue destituido por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI).

Iván Torres Rivera, secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda que el académico interpuso contra su destitución, pero la negó la suspensión provisional que solicitó para que retomara el cargo.

“Lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA por la parte quejosa”, resolvió Torres Rivera, en acuerdo publicado este jueves en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Romero Tellaeche solicitó el pasado martes la protección de la justicia debido a que fue destituido como director general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), al que llegó por nombramiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario encargado de despacho fijó para el próximo 6 de febrero la celebración de la audiencia incidental en la que resolverá si concede la suspensión definitiva en este amparo.

¿Por qué destituyeron a José Romero Tellaeche?

En días pasados, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), determinó la salida del académico, al considerar que incumplió sus responsabilidades administrativas y ante el descontento del personal docente y alumnos por la conducción del CIDE.

“La decisión está sustentada, en términos de sus responsabilidades administrativas, en el incumplimiento de lo mandatado en el artículo 98 de la Ley General en la materia y el artículo 42 del estatuto general del CIDE, al no presentar el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno”, señaló la dependencia.

