Luego de la destitución de de su cargo como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) defendió su decisión al decir que está sustentada.

Por medio de un comunicado, el detalló que la decisión se sustenta debido a que no presentó el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno.

Dijo que la decisión se tomó en términos de sus responsabilidades administrativas, en el incumplimiento de lo mandatado en el artículo 98 de la Ley General en la materia y el artículo 42 del estatuto general del CIDE.

Agregó que la comunidad de estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE dieron a conocer, en reiteradas ocasiones y de manera pública, su descontento por la conducción de la anterior Dirección General.

Previo a su destitución, Romero Tellaeche enfrentó una serie de polémicas, desde plagio académico, así como su designación irregular que llevó a una huelga estudiantil, manifestaciones y cierre de vialidades.

Finalmente la Secihti, a cargo de Rosaura Ruiz, reiteró que Lucero Ibarra fue designada directora interina y destacó su trayectoria académica en temas de justicia social, perspectiva intercultural y visión feminista, así como su experiencia dentro del CIDE.

nro

