Magistrados del TEPJF y senadores por Morena refutaron el libro de la UNAM “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión” al argumentar que existió una campaña mediática con fines políticos para descalificar y doblar la decisión del INE y del tribunal electoral.

En el marco de la presentación del libro “Entre la Constitución y la campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024” en el Senado, el magistrado Felipe de la Mata dijo que “los opositores querían dar un golpe de Estado técnico” al tratar de doblar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Ahora que dicen, fue inconstitucional. Bueno, ahí está la Constitución. Por otro lado, era muy fácil, porque todos los precedentes iban en el mismo sentido, no era fácil, era regalado, todavía más. Yo fui el ponente de este asunto, pero también fui ponente en 2018 del asunto equivalente, idéntico, con el mismo supuesto, e hice exactamente lo mismo. Nadie podía esperar que yo hiciera algo diferente”.

Lee también Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Expuso que después del fallo en el TEPJF en el reparto de espacios en el Congreso “inmediatamente empezó a surgir una campaña mediática que tenía fines políticos, y en ejercicio de su libertad de expresión y de manera lícita, por supuesto, pero de oposición, no imparciales, no neutrales, decidieron que iban a tratar de presionar al tribunal con toda la fuerza que podían tener para doblarlo”.

“Lo que se pretendía tratando de doblar al tribunal, elevando el costo político de la toma de decisión, pues, en realidad era inventar un golpe de estado técnico. Es decir, lo que acuerdo a las reglas vigentes al momento de la elección y de acuerdo a los resultados constitucionales al momento de la elección, tendría que cambiarse el resultado, porque a ciertos sectores no les convenía eso”.

Por su parte, el magistrado del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, aseguró que empezó a existir “un ataque sistemático antes de que emitiéramos la sentencia, en donde diversas fuerzas fácticas, políticas, se acercan al tribunal”.

Lee también Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Comentó que el libro retrata a cabalidad cómo fueron esas presiones de carácter político y fáctico, tratando de cambiar el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido por lo menos desde 2009. Y, segundo, cómo se dan esas presiones una vez que ya se emitió la sentencia.

En alusión al libro de la UNAM que cuestiona la constitucionalidad del fallo del TEPJF en la sobre representación de Morena y sus aliados, dijo que después de la emisión de la sentencia “hemos observado, un conjunto de pronunciamientos de ciertos académicos, de ciertas personas, de ciertos juristas, que tratan de restarle, precisamente, legitimidad a este tribunal”.

Javier Corral, senador por Morena y presidente de la Comisión de Justicia, también refirió el libro de la UNAM como parte del debate que existe sobre este tema de cara a las elecciones del 2027 y dijo el editado por el TEPJF era necesario como parte de esta discusión.

Lee también UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Expuso que es una lectura necesaria para orientar no solamente las decisiones futuras en términos electorales y de obligada lectura a la luz de la eventual reforma electoral que no sabemos si incluirá el tema de la representación proporcional.

“Es muy útil a la luz de lo que venga en la reforma electoral porque independientemente de que hayan o no gustado los resultados electorales a una parte de la intelectualidad o el sector académico o de los actores políticos el diseño constitucional y legal que México tiene en este momento es el que obligaba a la actual distribución de curules en la Cámara de Diputados”.

Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, dijo que el libro es contundente, porque expone que hay un apego al marco constitucional que en 2009 en 2002 en 2015, 2018 y 2021 se utilizó el mismo criterio que favoreció a quienes hoy impugnan, es decir al PRI, al PAN y al PRD.

“Efectivamente lo que están planteando es un despropósito, es una desvergüenza intelectual de Lorenzo Córdova que es uno de los principales impugnadores”, dijo al mofarse del libro escrito por académicos de la UNAM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc