Mayra Alejandra Buenrostro Valle, la mamá de Pablo, el niño jornalero que murió en febrero del año pasado al pisar una mina artesanal en una huerta de limón en el municipio de Buenavista Tomatlán, fue incluida en el padrón de atención a víctimas.

Tras los hechos ocurridos en la comunidad de Santa Ana Amatlán en febrero de 2025, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán le brindó apoyo y acompañamiento en su caso.

En contraste, la Embajada de Estados Unidos en México rechazó la solicitud de asilo que hizo la mujer ante el clima de violencia y terror que se vive en la región de la Tierra Caliente michoacana por el uso de explosivos en minas y lanzados con drones por los grupos criminales.

Su prioridad era contar con dicha protección para tener un mejor futuro en el vecino país del norte y no quedarse en Buenavista Tomatlán, pero no tuvo suerte.

A casi un año del caso de su hijo, Buenrostro Valle sigue esperando justicia y que se quiten los artefactos explosivos sembrados por los criminales en distintas localidades como parte de su guerra por el control territorial.

Hace un año pidió a las autoridades desminar las zonas rurales, especialmente donde se encontraba su hijo, en la localidad de Santa Ana Amatlán.

El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, explicó que se buscaba una opción para que la señora Mayra Alejandra Buenrostro pudiera recibir refugio y apoyo, porque su vida está en riesgo por atreverse a alzar la voz sobre la situación que se vive en la Tierra Caliente de Michoacán.

“La señora tiene dos hijos y hay un clima de violencia, de terror que se vive en Michoacán; ya no podemos decirlo en Tierra Caliente, lo que se vive en Michoacán es terror. La guerra entre grupos del crimen organizado ha rebasado los enfrentamientos entre grupos rivales. Hoy en día ya están sembrando terror en la gente. Las minas sembradas en una huerta de limón son para matar gente, no para matar criminales”, comentó.