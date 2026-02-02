Más Información

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

El director de Integralia y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, aseguró que el ejercicio de consulta de revocación de mandato en Oaxaca, con , fue una “pifia” y “un engaño”.

“Después de la pifia y del engaño de la supuesta consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, espero que la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] haya abandonado la idea de adelantar este ejercicio para que coincida con elecciones del 27”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con Ugalde, adelantar la revocación de mandato presidencial con los comicios intermedios “es malo para México y un riesgo innecesario” para el Gobierno Federal.

Lee también

El pasado domingo 25 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó de exitoso el ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca y aseguró que es un ejemplo a seguir para otras entidades federativas.

Un día después, el lunes 26, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que al menos 59.7% de los votos emitidos fueron a favor de la continuidad del gobernador Salomón Jara.

En contraste, un 39.1% votó a favor de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza ciudadana.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que empatar el ejercicio de revocación de mandato con las elecciones de 2027 permitirá aprovechar la organización de los comicios y disminuir costos.

En su conferencia del 12 de noviembre de 2025, explicó que busca que se realicen estas jornadas democráticas en la misma fecha, incluida la . “Claro que tiene que organizarse muy bien y definir cuáles son las características”, dijo.

Entre sus argumentos, ha destacado que “le cuesta al pueblo de México” hacer este ejercicio en un año diferente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]