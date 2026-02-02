El director de Integralia y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, aseguró que el ejercicio de consulta de revocación de mandato en Oaxaca, con Salomón Jara Cruz, fue una “pifia” y “un engaño”.

“Después de la pifia y del engaño de la supuesta consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, espero que la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] haya abandonado la idea de adelantar este ejercicio para que coincida con elecciones del 27”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con Ugalde, adelantar la revocación de mandato presidencial con los comicios intermedios “es malo para México y un riesgo innecesario” para el Gobierno Federal.

El pasado domingo 25 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó de exitoso el ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca y aseguró que es un ejemplo a seguir para otras entidades federativas.

Un día después, el lunes 26, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que al menos 59.7% de los votos emitidos fueron a favor de la continuidad del gobernador Salomón Jara.

En contraste, un 39.1% votó a favor de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que empatar el ejercicio de revocación de mandato con las elecciones de 2027 permitirá aprovechar la organización de los comicios y disminuir costos.

En su conferencia del 12 de noviembre de 2025, explicó que busca que se realicen estas jornadas democráticas en la misma fecha, incluida la elección al Poder Judicial. “Claro que tiene que organizarse muy bien y definir cuáles son las características”, dijo.

Entre sus argumentos, ha destacado que “le cuesta al pueblo de México” hacer este ejercicio en un año diferente.

