Más Información

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

La presidenta felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia en Costa Rica, celebradas el pasado domingo.

En redes sociales, la mandataria federal refrendó la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones.

Lee también

Fernández Delgado obtuvo el 48.3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, de acuerdo con el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, antes de depositar su voto, en las elecciones presidenciales de Costa Rica. FOTO: MARVIN RECINOS. AFP
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, antes de depositar su voto, en las elecciones presidenciales de Costa Rica. FOTO: MARVIN RECINOS. AFP

Es heredera política del presidente Rodrigo Chaves y se ha autodenominado a sí misma como la “candidata de la continuidad”. Admiradora del salvadoreño Nayib Bukele, entre sus promesas resaltó construir una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros, aumentar penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]