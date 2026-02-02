Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia en Costa Rica, celebradas el pasado domingo.
En redes sociales, la mandataria federal refrendó la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones.
Fernández Delgado obtuvo el 48.3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, de acuerdo con el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Es heredera política del presidente Rodrigo Chaves y se ha autodenominado a sí misma como la “candidata de la continuidad”. Admiradora del salvadoreño Nayib Bukele, entre sus promesas resaltó construir una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros, aumentar penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas.
