En la Ciudad de México, los Reyes Magos han comenzado a hacer su magia, recorriendo y abarrotando distintos puntos del Centro Histórico y Tepito para adquirir, entre otras cosas, pelotas, muñecas, carros eléctricos, muñecos de acción y bicicletas, regalos que habrán de arrancar una gran sonrisa a niñas y niños el próximo 6 de enero. Las peticiones también incluyen celulares, tabletas electrónicas, videojuegos y otros tipos de dispositivos digitales.
La calles del Centro Histórico están abarrotadas, a días de que cientos de niños reciban a los Reyes Magos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Los padres de familia recorren los puestos en busca del mejor precio para surtir la carta a los Reyes Magos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Entre decenas de juguetes y vendedores, los papás buscan algún modelo en específico. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Cientos de personas acuden a las calles de Peña y Peña, y del Carmen en el Centro Histórico. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
