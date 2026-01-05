Más Información

Ahora, Trump amenaza a Colombia y presiona a México; dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

En la , los han comenzado a hacer su magia, recorriendo y abarrotando distintos puntos del Centro Histórico y Tepito para adquirir, entre otras cosas, pelotas, muñecas, carros eléctricos, muñecos de acción y bicicletas, regalos que habrán de arrancar una gran sonrisa a niñas y niños el próximo 6 de enero. Las peticiones también incluyen celulares, tabletas electrónicas, videojuegos y otros tipos de dispositivos digitales.

La calles del Centro Histórico están abarrotadas, a días de que cientos de niños reciban a los Reyes Magos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Los padres de familia recorren los puestos en busca del mejor precio para surtir la carta a los Reyes Magos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Entre decenas de juguetes y vendedores, los papás buscan algún modelo en específico. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Cientos de personas acuden a las calles de Peña y Peña, y del Carmen en el Centro Histórico. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
