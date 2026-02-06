En reunión privada, en San Lázaro, diputados de todos los grupos parlamentarios, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se reunieron con ocho legisladores del Congreso de Estados Unidos para dialogar sobre la relevancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, trataron temas relacionados con económica, seguridad y migración, y la importancia de mantener canales legislativos abiertos para acompañar la evolución y modernización del T-MEC.

“Las delegaciones coincidieron en que la integración manufacturera, el nearshoring (relocalización de empresas) y la cooperación en sectores estratégicos como infraestructura, energía y minerales críticos representan oportunidades compartidas para fortalecer la competitividad regional, generar bienestar social y consolidar la resiliencia de América del Norte frente a los retos globales”, detallaron en un comunicado.

Lee también Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

En materia de seguridad, se reconocieron los avances de los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el tráfico ilícito de armas, drogas sintéticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

“Las y los legisladores reiteraron que la coordinación debe sostenerse… privilegiando el intercambio de información, la capacitación y la cooperación judicial”, detalla el documento.

Respecto a la migración, se abordó la necesidad de una visión integral que combine seguridad fronteriza, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migración.

Lee también Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Se resaltó la importancia de fortalecer vías regulares, la cooperación regional y los programas orientados al desarrollo, así como la asistencia humanitaria a personas migrantes, en particular a niñas, niños y poblaciones vulnerables.

A la Cámara de Diputados asistió la delegación del Congreso estadounidense, integrada por: Michael McCaul (Republicano – Texas), Henry Cuellar (Demócrata – Texas), Michael Cloud (Republicano – Texas), Beth Van Duyne (Republicano – Texas), Salud Carbajal (Demócrata – California), Lou Correa (Demócrata – California), Carlos A. Giménez (Republicano – Florida) y Dan Meuser (Republicano – Pennsylvania).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc