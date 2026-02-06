Más Información

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

En reunión privada, en San Lázaro, diputados de todos los grupos parlamentarios, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, , se reunieron con ocho legisladores del Congreso de Estados Unidos para dialogar sobre la relevancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, trataron temas relacionados con económica, seguridad y migración, y la importancia de mantener canales legislativos abiertos para acompañar la evolución y modernización del .

“Las delegaciones coincidieron en que la integración manufacturera, el nearshoring (relocalización de empresas) y la cooperación en sectores estratégicos como infraestructura, energía y minerales críticos representan oportunidades compartidas para fortalecer la competitividad regional, generar bienestar social y consolidar la resiliencia de América del Norte frente a los retos globales”, detallaron en un comunicado.

Lee también

En materia de seguridad, se reconocieron los avances de los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el tráfico ilícito de armas, drogas sintéticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

“Las y los legisladores reiteraron que la coordinación debe sostenerse… privilegiando el intercambio de información, la capacitación y la cooperación judicial”, detalla el documento.

Respecto a la migración, se abordó la necesidad de una visión integral que combine seguridad fronteriza, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migración.

Lee también

Se resaltó la importancia de fortalecer vías regulares, la cooperación regional y los programas orientados al desarrollo, así como la asistencia humanitaria a personas migrantes, en particular a niñas, niños y poblaciones vulnerables.

A la Cámara de Diputados asistió la delegación del Congreso estadounidense, integrada por: Michael McCaul (Republicano – Texas), Henry Cuellar (Demócrata – Texas), Michael Cloud (Republicano – Texas), Beth Van Duyne (Republicano – Texas), Salud Carbajal (Demócrata – California), Lou Correa (Demócrata – California), Carlos A. Giménez (Republicano – Florida) y Dan Meuser (Republicano – Pennsylvania).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]