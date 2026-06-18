Ante el desorden que se ha presentado en recientes sesiones, que incluso obligó hace unos días a decretar un receso para calmar los ánimos entre la senadora Lilly Téllez y legisladores de Morena, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, propuso imponer sanciones cuando se interrumpa a un legislador que esté en el uso de la tribuna y se le impida continuar con su discurso.

Esta iniciativa luego de que la senadora Lilly Téllez ha interrumpido en diversas ocasiones a oradores de Morena, tanto en sesiones del Senado como de la Comisión Permanente, por lo que Castillo Juárez advirtió que no se debe seguir permitiendo este “boicot”.

La propuesta consiste en que se descuente al grupo parlamentario de la persona que interrumpa deliberadamente al orador el mismo tiempo que se pierda por alguna interpelación o cualquier otra intervención indebida.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la Mesa Directiva recordó que en la sesión del pasado 10 de junio, la legisladora panista no dejó hablar a la diputada morenista Andrea Navarro, quien hacía uso de su turno en tribuna.

“Es lo que yo estaba proponiendo el mismo día de la sesión, donde con actitudes golpistas no dejaban hablar a la diputada Andrea Navarro, una joven muy aguerrida, y no le permitió hacer uso de la palabra la senadora Lilly Téllez, para decir los nombres en concreto.

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Lilly Téllez durante reunión plenaria de senadores del PAN el pasado 27 de enero de 2023. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Entonces, si se gastó el tiempo de nuestra diputada, sus cinco minutos, siete, los que se le hubieran dado, pues eso se le descuenta al siguiente orador del partido de la senadora Lilly Téllez, así de fácil. Esa era mi propuesta en ese momento. Y entonces, pues finalmente se le dio la palabra al Partido Acción Nacional, hizo uso de la palabra y nadie lo boicoteó. Y, bueno, ya los siguientes oradores de Morena pudieron hablar, pero cuando intentó hablar la diputada Andrea Navarro no se pudo”, señaló.

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Pide Castillo respeto entre legisladores

Castillo Juárez afirmó que lo más importante es que en las sesiones del Congreso se mantenga el respeto entre las y los legisladores.

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“Siempre pienso que nos debemos de tratar con respeto. Yo por eso he considerado que en las sesiones debe de haber orden, respeto, y que cada quien tiene derecho a hablar cuando tiene su tiempo en tribuna, y lo que pienso que no se vale es que haya actitudes golpistas que no permiten que se puedan expresar los puntos de vista.

“No es justo que alguien se pueda parar en tribuna, decir sus cosas y luego bajarse de la tribuna y ponerse a boicotear, porque no hay otro término, a la persona que está en tribuna. Que lo deje hablar, y para eso es el parlamento, para parlar, entonces que cada quien hable en el tiempo que le corresponde. Y yo lo que sí he considerado es que es importante tomar en consideración el tiempo del reloj, que está como algo patente dentro de nuestra sesión. Entonces, que haya un respeto al tiempo y que haya un respeto al orador y a la oradora. O sea, todos podemos hablar y, si alguien dice mentiras, el otro tiene derecho a refutarle sus mentiras, y con los datos decir su verdad”.

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Explicó que su intención es que todas las personas que integran los grupos parlamentarios tengan piso parejo para expresarse en tribuna.

“Por ejemplo, tenemos una bolsa de 10 minutos, la podemos dividir. ‘Este habla dos, este habla cinco minutos’, y finalmente tienes tu bolsa de 10 o de 15 minutos. Pero lo que no se vale es que cuando estás usando el tiempo de la tribuna, alguien de otro partido político no deje escuchar y se ponga a gritar.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República. Hoy se anunció que fue designada como nueva secretaria de las Mujeres. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

“Entonces, propongo que se introduzca en las reglas que cuando una persona de un partido político x, y o z, no permita que otro partido político hable, se le descuente de su bolsa el tiempo del boicot. Es decir, si boicoteó cinco minutos, ese partido pierde sus cinco minutos en tribuna. Yo lo que he sentido es que hay una serie de personas que no permiten que se lleve a cabo la sesión de manera adecuada y que están con actitudes golpistas, lo repito, impidiendo que se desarrolle adecuadamente la sesión, y yo creo que eso no se debe de seguir permitiendo”, advirtió.

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