La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este lunes que se aplique todo el peso de la ley a Víctor Padilla Rodríguez, exdirector de Pemex, quien fue captado en video violentando físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear, académica y docente de la UNAM.

En ese contexto, estos son algunos otros funcionarios de la 4T que han sido señalados por ejercer violencia contra las mujeres.

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Cuauhtémoc Blanco y la denuncia en su contra

Uno de los casos más mediáticos fue el del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta una investigación penal por el delito de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco Fernández.

De acuerdo con la denuncia, tras rendir protesta como gobernador, el exfutbolista pidió a su hermana mudarse con él a la Residencia Oficial de Morelos y fue la noche del 14 de diciembre del año 2023, cuando Blanco Bravo ingresó por la fuerza a la habitación de su hermana e intentó abusar sexualmente de ella.

En la relatoría de hechos se incluyen detalles del presunto intento de abuso sexual, que terminó sin consumarse, debido a que la víctima comenzó a gritar, quien también afirmó que tras el incidente duró meses sin poder hablar de lo que pasó hasta el día en que interpuso la denuncia.

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Cuauhtémoc Blanco. Foto: Especial

Blanco cometió violencia política contra Juanita Guerra: TEPJF

Otro caso se suscitó en junio de 2025, cuando la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que mientras era gobernador de Morelos, cometió violencia política de género contra Juanita Guerra, exdiputada de Morena, por lo que fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG del INE durante un año y seis meses.

En la denuncia interpuesta, Guerra denunció que el exgobernador y su director de logística y eventos, Arturo Millán, le impidieron acceder al palco principal del desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”, en 2023, por lo que acusó que se buscó invisibilizar su participación ante la ciudadanía y su distrito y se perpetró violencia simbólica y psicológica en su contra.

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Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena. Foto: tomada de X @cuauhtemocb10

Los comentarios de Noroña

Otra de las figuras señaladas en múltiples ocasiones por ejercer violencia contra las mujeres es el actual senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

En agosto de 2025, Fernández Noroña, entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, arremetió contra la periodista Azucena Uresti, luego de las críticas por adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

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En sus redes sociales, el morenista difundió una fotografía de la periodista con información de su supuesto domicilio y el costo del inmueble.

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"Aquí ⁦Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones", escribió.

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Tres meses después, en noviembre, la periodista acusó al senador de acoso y espionaje, después de que reportó en redes sociales que la comunicadora presuntamente compró un automóvil BMW.

Uresti aseveró que el expresidente del Senado de la República era un “acumulador de mentiras” y lo responsabilizo “de cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada”.

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Gerardo Fernández Noroña, senador del grupo parlamentario Morena durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores el pasado 19 de noviembre de 2025. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Otro caso fue cuando el 25 de noviembre de 2025, Fernández Noroña afirmó que a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, "la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo".

Tras ello, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEEM) dictó medidas cautelares en su contra por violencia política de género hacia Quiroz y le ordenó eliminar de sus cuentas en redes sociales los videos en los que se refería a ella.

El IEEM también lo exhortó a abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Quiroz, así como de hacer publicaciones en medios, por sí o por interpósita persona, en los que se denigrara su condición de mujer.

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Sin embargo, en febrero de 2026, se lanzó nuevamente contra Quiroz, a quien calificó de “mentirosa” por presuntamente afirmar en redes sociales que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le había dictado medidas cautelares para que cesara de hostigarla.

Adicionalmente, el morenista aseguró que era falso que hubiera cometido violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, a quien también acusó de querer “amordazarlo” por criticar sus supuestas aspiraciones políticas y sostuvo que los medios de comunicación estaban en campaña contra él para sacarlo de la actividad política.

“Así están las cosas, es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña de denuesto, es una campaña que busca amordazarme”, dijo.

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Fernández Noroña ha presentado 17 iniciativas como legislador federal. Foto: Diego Simón

Legisladoras presentan quejas contra Noroña

En octubre de 2024, la senadora del PAN, Gina Campuzano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el entonces presidente del Senado de la República por violencia política en razón de género.

La legisladora albiazul argumentó que el morenista se burló en redes sociales del episodio que ella vivió en la sesión del 11 de septiembre en la sede de Xicoténcatl, cuando accidentalmente se desabrochó su blusa frente a Fernández Noroña.

La entonces coordinadora de la bancada panista, Guadalupe Murguía, refirió que un día después de esa sesión, el morenista publicó en su canal de Youtube GFNorona un video titulado “20 congresos estatales aprueban la reforma”, donde supuestamente hizo comentarios sexistas y se burló de Campuzano.

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En octubre de 2019, la diputada federal panista, Adriana Dávila, presentó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados contra su compañero de Legislatura, el entonces vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, por incitar a la violencia de género y exponer su integridad física, su honorabilidad, su seguridad y la de su familia.

Fue durante una visita al Congreso de Tlaxcala que Fernández Noroña declaró que “me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Ante ello, Dávila recibió el respaldo de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, quienes criticaron la actitud de Fernández Noroña y le exigieron una disculpa pública, sin embargo, el vicecoordinador petista sólo se retractó, pero no pidió disculpas y solamente aceptó que cometió un error.

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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del Consejo General del INE, quien ordenó a Fernández Noroña ofrecer una disculpa pública a Dávila.

em/apr