8:25- Reitera que ayudarán al Estados Unidos ya que tiene índices altos de consumo de fentanilo entre su población.

8:20- López Obrador habla sobre el uso de las drogas entre la población y reitera que a su gobierno le seguirá ayudando que se informe sobre estas sustancias y que se fortalezca la identidad en lo cultural; "le atinamos con atender las causas desde el principio, sino estaría muy complicada la situación".

8:16- Dice que hace tiempo estuvo de moda el "círculo rojo y el círculo verde" y explica que el círculo rojo eran aquellos que opinaban sobre la política, los que leían y veían los noticieron en la televisión, mientras que los pertenecientes al círculo verde era aquello que se podía manipular.

8:11- El Presidente acusa que la oposición lo que quiere es manipular a los ciudadanos.

7:58- López Obrador expresa que el método de selección del candidato presidencial de Va por México es “pura faramalla”, pues ya tienen definido al candidato por estrategia.

7:55- AMLO señala que "la oligarquía corrupta 'no tiene llenadera'" y adelanta ya sabe quién será el candidato de la coalición Va por México. "En dos o tres días les digo; no me voy a equivocar", asegura.

7:53- Dice que en las elecciones de 2018 el PAN le pidió al PRI que declinara su candidato, José Antonio Meade, para que se aliaran y Ricardo Anaya fuera el único contendiente por la Presidencia.

7:50- Habla sobre la elección presidencial del 2012 y dice que el expresidente Enrique Peña Nieto fue apoyado no solo por el PRI, también por el PAN.

7:48- El Presidente dice que "fue muy dañino el fraude del 2006", haciendo referencia a la elección presidencial de Felipe Calderón.

Conferencia de prensa del presidente López Obrador. Foto: captura de pantalla

7:47- "Los que mandaban y se sentían los dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora", refiere López Obrador.

7:45- El presidente López Obrador habla sobre los anteriores gobiernos y señala que "se hablaba de democracia, pero era solo una fachada".

7:37- María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, muestra un video sobre áreas de conservación en el paso del Tren Maya.

7:29- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informa sobre los apoyos gubernamentales otorgados a la población de la zona del Tren Maya.

7:22- Javier May, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), comunica sobre el avance del proyecto del Tren Maya.

7:20- Informa sobre los precios de la canasta básica en México.

7:13- Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, inicia informando sobre los precios de la gasolina en el país.

7:12- Inicia la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Elecciones: Avalan reglas para los aspirantes de oposición