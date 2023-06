Aspirantes del PRI, PAN y PRD a la candidatura presidencial reconocieron el método de selección avalado por las dirigencias de la coalición Va por México, que contempla la realización de un foro ciudadano (debate), encuestas, sondeos de opinión y elecciones primarias, además de la recolección de firmas como requisito de inscripción.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, Ildefonso Guajardo, Santiago Creel, Silvano Aureoles, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Mancera, calificaron la estrategia, que será anunciada este lunes, como un plan que fortalece la unidad, la democracia y los obliga a respetar los resultados.

“Dije, y lo repito: quiero como quieran los partidos y la sociedad civil organizada. El consenso logrado significa la unidad que todas y todos los opositores al régimen debemos cultivar y potenciar a su máxima expresión. De antemano, me someto a los resultados que surjan del método acordado”, manifestó el panista Creel Miranda.

El priista Guajardo Villarreal comentó que los planteamientos avalados se asemejan a lo que los propios aspirantes estuvieron exigiendo.

“El mecanismo refleja un proceso democrático, con primarias directas, con participación ciudadana desde el inicio del proceso, con un consejo que regule el nombramiento de quien coordinará los esfuerzos del frente opositor, en realidad fue mucho de lo que los aspirantes habíamos venido planteando”, apuntó.

El perredista Aureoles Conejo expuso que la propuesta coincide con lo que él planteó desde el año pasado.

“Yo había propuesto que para designar a quien coordine los esfuerzos del Frente Amplio Opositor debiera ser a través de un método de elecciones abiertas y ciudadanas que legitime a quien se le encargue esa enorme responsabilidad. Me parece bien, yo estoy de acuerdo con lo que hasta ahora se ha alcanzado”.

El exgobernador de Michoacán celebró la conformación del Comité Técnico, que por primera vez en la historia política reciente, estará conformado por mayoría ciudadana, y cuya labor será definir y supervisar la ruta y los acuerdos para elegir al candidato o candidata. Aseguró que lo anterior obligará a los aspirantes a respetar los resultados.

“Es un mensaje muy potente y eso nos permitirá llegar muy competitivos a esta contienda que le ganaremos a Morena en 2024. Este acuerdo habla de unidad entre los tres partidos, pero lo más importante es que habla de unidad con la sociedad civil, esta apertura es muy significativa, la unidad se va consolidando cada vez más porque estamos conscientes de las situación tan grave en la que está el país por culpa de este régimen autoritario, populista, centralista, corrupto y destructor que encabeza [Andrés Manuel] López Obrador, lo que vamos a contrarrestar unidas y unidos”, añadió.

De la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, se manifestó complacido con las reglas, al afirmar que 90% surgieron de las propuestas de la sociedad civil.

El aspirante tricolor celebró que PAN, PRI y PRD hayan tenido apertura y escucharan las voces de quienes no son militantes para establecer reglas que garantizan que el proceso interno será democrático, transparente, “pero sobre todo, muy ciudadano”.

“Lo interesante es que va a poder meterse el que quiera, y no depende de que vengas de un partido político o no, y tampoco habrá nadie que diga quién sí entra y quién no, a diferencia de lo que pasa enfrente, no hay alguien que dice ‘estos son los cuatro o estos son los cinco’. Aquí, finalmente, se puede inscribir el que quiera y después, en la medida en que vas avanzando en el proceso, se va reduciendo para que la gente se interese y se involucre”, refirió.

El senador perredista Mancera Espinosa hizo votos para que en el anuncio de este lunes, los acuerdos que se den a conocer sean los mismos que se hicieron públicos este fin de semana.

“Yo diría dos cosas: la primera es que saludo el esfuerzo que se hace por parte tanto de las dirigencias de los partidos como de los representantes de la sociedad civil que han participado, espero que surja un método democrático, y segundo, que esperaré hasta el día de mañana [lunes] para conocer oficialmente cuál será el método, porque hay varias versiones, entonces esperemos a este lunes”.

El anuncio oficial del método de selección está programado para las 10:30 horas de este lunes. Acudirán los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, quienes estarán acompañados por líderes partidistas, así como legisladoras y legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores.

Además, se prevé que acudan al evento los presidenciables de la oposición: Lilly Téllez, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Francisco García Cabeza de Vaca, y Jorge Luis Preciado por parte del PAN; Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y José Ángel Gurría por el PRI, y los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.

EL UNIVERSAL buscó a Claudia Ruiz Massieu, José Ángel Gurría, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, para conocer sus opiniones, pero no respondieron.