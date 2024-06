Luego que los mercados respondieran negativamente al anuncio que Morena buscará sacar adelante el llamado Plan C a partir de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por iniciar la discusión de la reforma al Poder Judicial y advirtió que “la justicia está por encima de los mercados”.

El Mandatario federal descartó que esta discusión afecte la transición que encabezará Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

“¿Sacar la reforma a cualquier costo? Desde el punto de vista financiero ¿no puede afectar la estabilidad?, se le preguntó en conferencia de prensa.

Lee también AMLO dice que reforma al Poder Judicial provocó agitación en los mercados, “porque dicho poder está secuestrado”

“Es que la justicia está por encima de los mercados. Es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Son cosas de definición, más la gente quiere eso.

"Yo entiendo las cúpulas, de manera irracional y diría convenciera, porque podría usar hasta otra palabra más fuerte, pero no piensa en el país, a veces se obnubilan, una especie de ceguera”, respondió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a la población “no hacerle caso a gente inexperta. “Estos como los que recomendaron `Hay que comprar dolaritos porque les va ir mal”.

Lee también Reforma Judicial de AMLO se votará en los primeros días de septiembre: Ignacio Mier

“¿Podría salir todavía en este gobierno, presidente?”, se le preguntó.

“Sí, sí, sí, porque ya debería de empezar a hablarse (…) primero un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es la mano invisible del mercado, que le piensen, porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no hay expropiaciones”, contestó.

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot