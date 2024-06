El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que la Reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano, se discutirá y votará los primeros días de septiembre próximo, una vez que se instale la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

En rueda de prensa, indicó que el presidente López Obrador, presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas que comprenden reformas a 54 diferentes apartados de la Constitución, entre ellas está la reforma al Poder Judicial

“Conforme al reglamento de la cámara (de Diputados) y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que será votado una vez que se instale el siguiente Congreso General”, indicó.

Agregó que “el proceso legislativo se va a mantener, habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas, las senadoras electas con nuestra presidenta, nuestra virtual presidente y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente”.

A su vez, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo y próximo senador, subrayó que no hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional, que se necesitaban para el plan “C” de López Obrador.

“Empezaremos con la del Poder Judicial, indiscutiblemente”, indicó y comentó que esta y otras reformas darán más garantías a la inversión nacional como a la extranjera.

“El marco legal acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas Yo no veo ningún problema, les va a ir muy a todos, lo único que vamos a confirmar es que vamos a separar el poder económico del poder político, en México manda el pueblo de México”.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la nueva Presidenta tiene prioridades.

“Vamos a ver ya, los próximos senadores y diputados electos hablarán con la doctora Claudia Sheinbaum y tomarán decisiones”, apuntó.

