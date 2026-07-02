La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo un encuentro con integrantes de Keidanren —Japan Business Federation—, una de las organizaciones empresariales más relevantes de Japón, con el propósito de fortalecer el diálogo económico, institucional y empresarial entre México y Japón.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la ciudad de Tokio, la legisladora federal destacó la importancia de encontrar nuevas formas de intercambio comercial, inversión, innovación, comercio, cadenas de suministro y desarrollo económico.

Destacó que México y Japón “han construido una relación sustentada en la confianza, el respeto y la cooperación. Se trata de una relación diplomática, cultural y política, pero también profundamente económica y productiva”.

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En el encuentro, donde participó Mr. Koji Shibata, Presidente y Director Ejecutivo de ANA Holdings Inc. y Copresidente del Comité Económico Japón-México de Keidanren, López Rabadán indicó que la presencia de empresas japonesas en México ha contribuido al desarrollo manufacturero, la transferencia de conocimiento, la formación de talento y la integración de cadenas productivas más competitivas en América del Norte.

“La inversión japonesa en México es una realidad tangible: se expresa en plantas, proveedores, tecnología, capacitación y empleos para miles de familias. Tan sólo en 2024, la inversión proveniente de Japón hacia México superó los 4 mil millones de dólares”, expuso.

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López Rabadán sostuvo que esta cifra refleja confianza en México, pero también una responsabilidad compartida para cuidar las condiciones que permitan que más empresas japonesas inviertan, produzcan y generen empleo en el país.

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Asimismo, destacó que México cuenta con una posición estratégica al formar parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), instrumento fundamental para fortalecer la integración regional, dar certidumbre a las cadenas de suministro y ampliar las oportunidades de exportación hacia uno de los mercados más importantes del mundo.

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La legisladora mexicana recordó que México y Japón cuentan también con un Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica, vigente desde 2005, que ha permitido ampliar el comercio, la inversión y la cooperación entre ambos países. Señaló que este acuerdo bilateral, junto con el T-MEC, ofrecen una plataforma poderosa para que más empresas japonesas vean en México un espacio confiable para invertir, producir, innovar y crecer.

Respecto al proceso de revisión del T-MEC, la Presidenta de la Cámara de Diputados dijo que América del Norte entra en una etapa decisiva para el futuro de su integración económica y señaló que, ante el inicio de un nuevo periodo de revisión anual del acuerdo, resulta indispensable enviar señales claras de certidumbre, respeto a los compromisos asumidos, impulso a la productividad y fortalecimiento de las cadenas productivas regionales.

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Subrayó que preservar la confianza en el T-MEC es fundamental para atraer inversión, fortalecer la competitividad de la región y generar empleos de calidad en México, Estados Unidos y Canadá.

“México quiere más inversión japonesa. Queremos que más empresas de Japón encuentren en nuestro país una plataforma para producir, exportar, innovar y formar talento. Cada nueva inversión significa empleo; cada empleo significa ingreso, aprendizaje y oportunidades para las familias”, concluyó.

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