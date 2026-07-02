Nación | 02-07-26 | 11:55 |

La Presidenta de la Cámara de Diputados, , sostuvo un encuentro con integrantes de Keidanren —Japan Business Federation—, una de las organizaciones empresariales más relevantes de , con el propósito de fortalecer el diálogo económico, institucional y empresarial entre México y Japón.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la ciudad de , la legisladora federal destacó la importancia de encontrar nuevas formas de intercambio comercial, inversión, innovación, comercio, cadenas de suministro y desarrollo económico.

Destacó que México y Japón “han construido una relación sustentada en la confianza, el respeto y la cooperación. Se trata de una relación diplomática, cultural y política, pero también profundamente económica y productiva”.

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En el encuentro, donde participó Mr. Koji Shibata, Presidente y Director Ejecutivo de ANA Holdings Inc. y Copresidente del Comité Económico Japón-México de Keidanren, López Rabadán indicó que la presencia de empresas japonesas en México ha contribuido al desarrollo manufacturero, la transferencia de conocimiento, la formación de talento y la integración de cadenas productivas más competitivas en América del Norte.

“La inversión japonesa en México es una realidad tangible: se expresa en plantas, proveedores, tecnología, capacitación y empleos para miles de familias. Tan sólo en 2024, la inversión proveniente de Japón hacia México superó los 4 mil millones de dólares”, expuso.

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López Rabadán sostuvo que esta cifra refleja confianza en México, pero también una responsabilidad compartida para cuidar las condiciones que permitan que más empresas japonesas inviertan, produzcan y generen empleo en el país.

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Asimismo, destacó que México cuenta con una posición estratégica al formar parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), instrumento fundamental para fortalecer la integración regional, dar certidumbre a las cadenas de suministro y ampliar las oportunidades de exportación hacia uno de los mercados más importantes del mundo.

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La legisladora mexicana recordó que México y Japón cuentan también con un Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica, vigente desde 2005, que ha permitido ampliar el comercio, la inversión y la cooperación entre ambos países. Señaló que este acuerdo bilateral, junto con el T-MEC, ofrecen una plataforma poderosa para que más empresas japonesas vean en México un espacio confiable para invertir, producir, innovar y crecer.

Respecto al proceso de revisión del T-MEC, la Presidenta de la Cámara de Diputados dijo que América del Norte entra en una etapa decisiva para el futuro de su integración económica y señaló que, ante el inicio de un nuevo periodo de revisión anual del acuerdo, resulta indispensable enviar señales claras de certidumbre, respeto a los compromisos asumidos, impulso a la productividad y fortalecimiento de las cadenas productivas regionales.

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Subrayó que preservar la confianza en el T-MEC es fundamental para atraer inversión, fortalecer la competitividad de la región y generar empleos de calidad en México, Estados Unidos y Canadá.

“México quiere más inversión japonesa. Queremos que más empresas de Japón encuentren en nuestro país una plataforma para producir, exportar, innovar y formar talento. Cada nueva inversión significa empleo; cada empleo significa ingreso, aprendizaje y oportunidades para las familias”, concluyó.

nro/apr

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