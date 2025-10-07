Javier Hidalgo Ponce, titular de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), informó que está libre de cáncer luego de que le amputaran una pierna debido al cáncer agresivo que le fue diagnosticado en su muslo derecho en febrero del 2025.

Por medio de una publicación en redes sociales, el funcionario compartió una fotografía en la que se observa con muletas y cubrebocas en los pasillos de un hospital, sin embargo, se dijo afortunado de vivir y de tener esta oportunidad de seguir luchando.

Detalló que fue una batalla dura, pero también un aprendizaje profundo en su vida. Desde que le fue diagnosticado el cáncer en el muslo derecho, Hidalgo Ponce se mostró motivado de luchar por su vida. Luego de que le amputaron su pierna expresó: "Perdí una pierna pero salvé la vida".

Javier Hidalgo, director del Pilares celebra que está libre de cáncer (7/10/2025). Foto: X (@Javier_Hidalgo)

Este 7 de octubre, tras meses de haber estado en recuperación, el titular de Pilares compartió que "la vida no se mide en días sino en las ganas de seguir adelante y de no darse por vencido".

En la misma publicación en sus redes sociales, celebró la vida y agradeció la oportunidad de seguir luchando. ¡Vamos por más sueños y más transformación!, escribió.

En febrero del 2025, el funcionario hizo público su padecimiento diciendo que tenía un sarcoma de alto grado en su muslo derecho, un cáncer muy agresivo pero curable.

