El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que fue dado de alta un paciente de 15 años, afectado por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

Detalló que se encontraba recibiendo atención médica para tratar sus quemaduras, en el Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza".

"Informo que luego de recibir atención médica especializada en la unidad pediátrica del Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza" del @ISSSTE_mx, ha sido dado de alta un paciente de 15 años lesionado en el accidente del Puente de la Concordia", escribió el funcionario en su cuenta de X.

Asimismo, Batres Guadarrama reconoció la labor del personal médico que intervino en la atención del paciente dado de alta.

"Reconocemos al personal de salud que actuó con entrega y humanismo para atender al menor de edad y por mantener informada a la familia en todo momento", refirió.

