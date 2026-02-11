El pleno del Senado inició el debate de la reforma presidencial que establece forma paulatina la disminución de las actuales 48 horas de trabajo a la semana a sólo 40 pero hasta el 2030, pero no se incluye el descanso obligatorio de dos días para 13.5 millones de trabajadores.

Durante la sesión ordinaria, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, defendió la reforma de la presidenta Sheinbaum al argumentar que tiene por objeto garantizar los derechos laborales y en especial la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales.

En tribuna, subrayó que la reducción de la jornada laboral es una reforma de fondo en la que se garantiza el derecho al descanso y la implementación de la reforma permitirá mejorar el bienestar y calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos.

Alcanzar las 40 horas laborales a la semana, hasta 2030

Cabe destacar que la reforma al 123 constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales en lugar de 48 de forma paulatina hasta el 2030.

La reducción prevé que en 2027 se trabajarán 46 horas a la semana; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas, y en 2030, 40 horas.

Asimismo, se ampliará el número de horas extras permitidas, ya que actualmente se pueden realizar hasta nueve horas a la semana mientras que el dictamen propone que aumenten a 12 horas.

El pago de las horas extraordinarias será del 100% adicional, y de hasta 200% cuando se rebasen esos límites, reforzando su carácter excepcional.

La reforma endurece las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr