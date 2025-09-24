Este miércoles 23 de septiembre iniciaron las audiencias públicas fuera de la Ciudad de México, sobre la reforma electoral.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se trasladó a Puebla para escuchar las opiniones de las personas y expertos que quieran aportar a esta reforma electoral que, dijo, es un tema “de suma relevancia para la vida democrática de nuestra nación”.

Junto al gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Gobernación afirmó que la reforma electoral responde “a una exigencia ciudadana” por contar con un instrumento democrático más justo, transparente y accesible, “que permita una adecuada representación y termine con gastos excesivos”.

Lee también Comisión Presidencial abre “a todo el pueblo” discusión para la reforma electoral: Pablo Gómez

Primera audiencia pública de la reforma electoral inicia en Puebla con la asistencia de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y el gobernador Alejandro Armenta (24/09/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Actualmente no hay ninguna propuesta de iniciativa. La vamos a hacer con ustedes, y por ello se organizaron esta serie de foros, en donde se trata, en un hecho inédito, nunca antes se había tomado en cuenta la ciudadanía en un tema de tal relevancia.

“Las pasadas reformas político-electorales fueron hechas con una visión centralista y desde las cúpulas de los partidos políticos dominantes. No será así ahora. Las cosas están cambiando en México”, expresó Rodríguez.

Reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encomendó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral escuchar a todas las voces, a todos los actores políticos, pero también a toda la población que decida participar para construir “una reforma de la ciudadanía”.

Lee también Reforma electoral ya no se decide en cúpulas partidarias, “ahora opina la gente”: Sheinbaum

Indicó que estos foros permitirán realizar un proceso amplio de consulta en todos los estados y recoger opiniones de los distintos sectores del país.

“Por ello, venir a escuchar las propuestas de ustedes, en Puebla, es de suma importancia para el Gobierno de México, ya que de aquí saldrá gran parte de la iniciativa que se presentará en los próximos meses al Congreso de la Unión.

“Nuestro objetivo es construir una democracia que coloque al pueblo en el centro, eliminando prácticas que nos han distorsionado, y asegurando que cada peso del erario se utilice de manera responsable, en beneficio de la nación”, declaró la titular de la Segob.

“La reforma electoral, en resumen, es de todas y de todos, porque a todas y a todos nos involucra y nos interesa tener un país más justo, soberano y democrático”, insistió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc