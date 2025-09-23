Arranca el proceso electoral en el estado de Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene a su cargo la alta responsabilidad de organizar las elecciones federales en nuestro país y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de las elecciones locales que se registran a lo largo y ancho del país.

Para darnos cuenta de la magnitud de estas tareas, basta con recordar la elección de 2024 considerada la más grande que se haya registrado en nuestro país. De entrada, a nivel federal se renovaron 629 cargos de elección popular: la presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías; a nivel local se renovaron 19,838 cargos, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 1,098 diputaciones locales, 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas, 14,423 regidurías, y 431 cargos auxiliares.

Estos 20,367 cargos en disputa se multiplicaron exponencialmente por el número de partidos políticos federales y locales que presentaron, en su oportunidad, el registro de sus candidatas y candidatos.

En 2025 sólo se tenían programadas las elecciones en Durango, por el que fueron renovadas 30 presidencias municipales, 39 sindicaturas, así como 327 regidurías, así como las elecciones locales en el estado de Veracruz, por el que se eligieron 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías. En total 1,459 cargos en disputa.

Además, se celebraron elecciones extraordinarias en 4 municipios de Puebla, así como en un municipio del Estado de Chiapas.

No obstante, luego de una reforma al Poder Judicial a cargo del Legislativo, en 2025 se llevaron a cabo, por primera vez en nuestro país, elecciones para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, así como elecciones de los poderes judiciales que se registraron en 19 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Bajo este contexto, no concluía el proceso electoral extraordinario judicial y el INE, apenas el pasado 28 de agosto por conducto de su Consejo General, su máximo órgano de dirección aprobaba ya diversos acuerdos en torno a la organización del proceso electoral local 2025-2026 en el estado de Coahuila, que localmente iniciará este proceso el 1 de diciembre próximo y cuya jornada electoral tendrá verificativo el próximo 7 de junio del año que entra.

Entre los documentos más representativos aprobados por el INE para este proceso electivo se encuentran los Lineamientos que determinan los plazos y términos para el uso tanto del padrón electoral como de los listados nominales locales; aprobó el apartado que será marcado en la credencial de elector para el registro del voto; el Programa de Operación y la meta del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE); la estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, así como el Plan Integral y el Calendario de Coordinación para llevar a buen puerto este proceso electoral.

Coahuila estará renovando su Congreso local, integrada por 25 diputaciones locales, 16 electas por el principio de mayoría relativa y 9 por la vía de representación proporcional.

Estos hechos y registros muestran que el INE se encuentra permanentemente organizando procesos electorales y, ahora la elección local en Coahuila.

La ciudadanía debe estar confiada en que, una vez más, entregaremos buenos resultados para seguir incrementando la confianza ciudadana en su Institución Nacional Electoral.

Consejera Electoral del INE