Esta mañana, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se reunió con los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y del Trabajo para detallar la iniciativa de reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

Al término del encuentro dio inicio la sesión de dichas comisiones para discutir y votar la iniciativa.

En el encuentro con los legisladores, Marath Bolaños reiteró que la propuesta establece la disminución paulatina de la jornada laboral a partir de 2027 y hasta 2030.

Lee también La jornada laboral de 40 horas: Una reforma histórica y sus desafíos

Y aunque no establece explícitamente el derecho a dos días de descanso, sí señala que la jornada diaria máxima es de 8 horas.

Las comisiones unidas prevén aprobar el dictamen este martes para que en la sesión del pleno se le dé primera lectura hoy mismo y este miércoles se someta a discusión y votación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr