Más Información
Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional
Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa
Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina
Esta mañana, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se reunió con los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y del Trabajo para detallar la iniciativa de reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.
Al término del encuentro dio inicio la sesión de dichas comisiones para discutir y votar la iniciativa.
En el encuentro con los legisladores, Marath Bolaños reiteró que la propuesta establece la disminución paulatina de la jornada laboral a partir de 2027 y hasta 2030.
Lee también La jornada laboral de 40 horas: Una reforma histórica y sus desafíos
Y aunque no establece explícitamente el derecho a dos días de descanso, sí señala que la jornada diaria máxima es de 8 horas.
Las comisiones unidas prevén aprobar el dictamen este martes para que en la sesión del pleno se le dé primera lectura hoy mismo y este miércoles se someta a discusión y votación.
Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos
mahc / apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]