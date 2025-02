INE se deslinda de errores en listados para elección judicial; advierte vacíos de información en candidaturas

El Consejo General del INE aprobó la publicación de los listados de candidaturas para la elección judicial en el Diario Oficial de la Federación, pero evidenció vacíos de información que no fueron subsanados por los comités de evaluación ni el Senado, lo que generará afectaciones las siguientes etapas del proceso.

En la sesión de este lunes, las consejerías subrayaron que el Instituto no es responsable de aprobar ni calificar los listados, sino de publicarlos, por lo que hicieron un llamado a las candidaturas a que realicen las solicitudes necesarias para corregir o complementar sus datos.

Los vacíos más grandes están en las candidaturas del Poder Judicial, ya que de los 955 nombres remitidos, ninguno tiene datos de contacto (correo o teléfono) y tampoco tienen datos de identificación como CURP o clave de elector.

Es el mismo escenario para las 422 candidaturas en funciones que tuvieron pase directo, ya que ninguna cuenta con estos datos.

En el listado del Poder Ejecutivo, correspondiente a 1,430 candidaturas, en 13 registros no se tienen cuenta de correo; dos candidatos a Personas juzgadoras de distrito no tienen circuito, ni especialidad; ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico (aunque no afecta a los sistemas) y ningún registro tiene clave de elector.

En el caso del Poder Legislativo, hay cuatro Registros sin CURP, pero uno de ellos cuenta con clave de elector; ocho registros no tienen clave de elector, pero cinco de ellos cuentan con CURP.

En total se recibieron 4 mil 224 candidaturas correspondientes a los tres poderes, que fueron entregadas por el Senado de la República. Sin embargo, en los siguientes días se detectaron en blanco, así como imprecisiones.

La consejera Carla Humphrey advirtió que están en la fecha límite para enviar la lista de candidaturas a Talleres Gráficos de México para la impresión de boletas, el próximo 20 de febrero, por lo que es indispensable contar con los datos correctos de cada candidatura.

"Tenemos una inconsistencia de datos, se siguen presentando mucha información por parte de algunas candidaturas que no se postularon a un cargo y aparecen en ese cargo, que están en dos postulaciones distintas, obviamente algunos errores respecto a cómo está incluso los nombres de estas propuestas y nosotros como Instituto Nacional Electoral, evaluando los plazos que tenemos", apuntó.

El consejero Jorge Montaño, quien preside la comisión para la elección del Poder Judicial, sostuvo que el INE no es responsable de la información que fue aportada por el Senado de la República, ya que tenía la obligación de revisar los datos enviados por los comités.

"Lo que quiero decir con esto es que el Instituto Nacional Electoral no está facultado para enmendar algún error en la captura de información y mucho menos tiene la atribución de modificar o enmendar la lista o listas que nos fueron remitidas", apuntó.

"Por ello, a quienes piensan en impugnar o acudir a la instancia legal, les aclaro: el Instituto Nacional Electoral no es autoridad responsable y mucho menos vinculada a corregir alguna omisión realizada por otro ente ajeno al Instituto", añadió.

La consejera Dania Ravel sostuvo que los datos de contacto son necesarios para dar acceso a las candidaturas al mecanismo electrónico para la fiscalización, es decir, sus gastos de campaña. ´

“Estamos ante un obstáculo más en esta elección, porque es importante contar con esa información para poder, en su caso, solicitar las ratificaciones de las renuncias que se lleguen a presentar; para constatar que en caso de que haya nombres que se repitan podamos saber si son homonimias o verificar si se trata de una misma persona postulada por más de un poder”, expuso.

