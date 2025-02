Los ‘padrinos’ del nuevo Poder Judicial

La integración de las listas de candidatos para la primera elección judicial del país terminó siendo un reflejo de la confrontación que tienen Morena y sus diferentes facciones, principalmente en las propuestas emanadas de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo, donde abundan abogados mimetizados al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

No solo Arturo Zaldívar, el ministro en retiro y coordinador de Política y Gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum, tuvo injerencia en la definición de los candidatos y candidatas; también otros personajes de Morena participaron de forma importante para posicionar a quienes serán las y los futuros jueces, magistrados y ministros.

Uno de ellos fue el senador por Morena, Adán Augusto López, que se involucró en primera persona en las reuniones que celebró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. El tabasqueño palomeó y vetó muchos nombres, según fuentes que presenciaron el proceso, por lo que dicha lista tiene prácticamente su sello.

El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, también intentó ejercer su influencia, aunque con menos poder que el coordinador de la bancada morenista. El legislador del Partido del Trabajo buscó impulsar un puñado de nombres para jueces o magistrados, pero su posición no le alcanzó para incluir candidatos a puestos de ministro, o para colocar a sus cercanos en el Tribunal de Disciplina Judicial.

Entre los diputados, quien más intentó influir en la designación de candidatos fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna, más incluso que el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal; ambos pueden contar con que también tienen un grupo de personas cercanas colocadas entre los aspirantes a magistrados, aunque tampoco tuvieron manga ancha para ganar espacios para los cargos más altos del Poder Judicial.

En el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo el abogado Javier Quijano Baz tuvo un rol preponderante, aunque poco se apareció a las reuniones de trabajo, mientras que Zaldívar, entre una ausencia por enfermedad y para que no se notara su mano, tampoco estuvo presente en todas las reuniones, aunque fue visible el posicionamiento de sus candidatos y candidatas, muchas de las que vienen trabajando con él desde que era ministro de la Corte.

En las últimas sesiones de integración de las listas participaron sólo mujeres, quienes reportaron directamente los resultados de su trabajo a Palacio Nacional. Hacia este Comité es al que se han enfocado las mayores críticas. El expresidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, se inscribió en el proceso buscando una candidatura para ser ministro y fue vetado.

No faltó tampoco el cabildeo de las tres ministras cercanas al régimen que aceptaron su pase automático a la boleta: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; las tres buscaron acompañarse de sus cercanos para incidir en las candidaturas, sin muchos resultados, según las listas finales.

Las ministras pro 4T intensificarán sus labores de cabildeo y su promoción en el país, pues las tres aspiran a encabezar la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque, por lo visto, ninguna cuenta aún con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las bases más radicales del movimiento ya comienzan a decantarse por la autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, y no se tiene claro si la jefa del Ejecutivo está muy de acuerdo con esa decisión.

Posdata 1

El tema de la seguridad sigue siendo el que más preocupa y ocupa a la presidenta Claudia Sheinbaum. A la necesidad de dar mejores resultados en esta materia responde la firma de las dos iniciativas sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tales ordenamientos fortalecen sobre todo al equipo de Omar García Harfuch, pues se promueve la profesionalización de las policías en el país, y se amplían las facultades de la Secretaría de Seguridad federal para realizar investigaciones mediante el uso estratégico de la inteligencia que le permitirán realizar acciones operativas más eficaces, disminuir índices delictivos y combatir la impunidad.

Posdata 2

El proceso para renovar la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) se ha complicado y hasta el jueves no había nadie apuntado, pese a que el viernes es la fecha límite para la inscripción de candidatos.

Hace un par de semanas había tres candidatos: Raúl Martínez-Ostos, director de Barclays México; Tomás Ehrenberg, director General de Grupo Financiero Ve por Más, y Emilio Romano, CEO de Bank of America Merrill Lynch México. El asunto es que al primero lo bajaron, pese a que con sus oficios y cercanía al gobierno federal, Barclays se convirtió en el colocador de deuda internacional favorito de la 4T, además de que financió varios proyectos estratégicos; el segundo, al ver la grilla y lo que viene con Donald Trump prefirió hacerse a un lado; y el tercero, si bien tiene la intención de representar al gremio, el hecho de que no sea un banco mexicano y de consumo (no de inversión), le dificulta el camino.

Las apuestas se están alineando para que se modifiquen los estatutos y repita en el cargo, por un año más, Julio Carranza, el actual presidente de la ABM. En el sector se asegura también que el expresidente del gremio, Daniel Becker, de Mifel, ha sondeado la posibilidad de que se le permita una segunda presidencia.

Mientras tanto, este miércoles se hizo oficial al interior de la ABM que Eduardo Obregón se incorpora como cabildero con el Poder Legislativo. Fue secretario técnico de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Posdata 3

Este jueves se presentó el plan de trabajo de Pemex para el periodo 2025-2030, sin mucha novedad, pero sí la evidencia de los enormes problemas financieros y operativos que viene arrastrando la empresa mexicana.

Junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, intentó enviar un mensaje de calma a los inversionistas, contratistas y trabajadores, pero el futuro de Pemex luce más que complicado.

Rodríguez Padilla dijo que la deuda financiera de la empresa ronda actualmente unos 97 mil millones de dólares y respecto a los pagos pendientes con proveedores, expuso que Pemex ha abonado unos 3 mil 650 millones de dólares de por lo menos 20 mil 500 millones que reconoce la empresa en sus balances.

“Los pagos a proveedores iniciaron a finales de diciembre de 2024 y se seguirán operando durante el primer trimestre de 2025”, aseguró el directivo, quien habló de un plan financiero para hacerle frente a esas deudas, de la mano de Hacienda, pero no se dieron más detalles.

Según fuentes del sector, entre los esquemas que se analizan están los de intercambio de deuda para revender los bonos de Pemex en el mercado secundario y líneas de crédito solicitadas por Hacienda para seguir saldando la deuda con los proveedores y contratistas.

Rodríguez Padilla dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 prevé aportaciones del gobierno federal por 136 mil millones de pesos para la amortización de deuda.

En medio de la presentación del plan de Pemex, el próximo representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo durante su audiencia de ratificación en el Senado que se requiere retomar las consultas con México en temas energéticos; consideró que el gobierno que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ha discriminado a las empresas de energía en Estados Unidos, lo que viola el TMEC.

Otro tema a seguir fue el anuncio de un “control” de precios de la gasolina, para que no rebase los 24 pesos por litro. Eso será tema de otra columna.

@MarioMal