INE publica listado de candidaturas a elección judicial con “errores”; magistrada aparece sin postularse, otro en distintos cargos

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este domingo el listado de los más de 4 mil candidatos a jueces, ministros y magistrados que contenderán en la elección popular del Poder Judicial del próximo 1 de junio.

Después de un retraso de dos días en la entrega de las listas, el órgano electoral difundió en su plataforma un documento de casi 100 páginas con los datos de 4 mil 224 aspirantes al PJ.

En este documento, donde se observan las listas divididas por el cargo al que aspiran, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ha detectado una serie de inconsistencias:

Magistrada Lilia Mónica aparece en listado del Senado a elección judicial sin haberse postulado

Lilia Mónica López Benítez, magistrada consejera de la Judicatura Federal, denunció presuntas irregularidades en la elección judicial de junio mediante su cuenta de X.

Informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió por parte del Senado de la República la relación de personas que contenderán en el proceso electoral extraordinario.

Sin embargo, manifestó su "sorpresa" al aparecer en la lista, pese a no haberse postulado y haber presentado previamente su declinación ante el Senado.

De acuerdo con López Benítez, ella informó al Consejo de la Judicatura Federal sobre su declinación y su desinterés de postularse en esta elección.

Refirió que su posición en contra a la reforma judicial "siempre ha sido clara": "NO a la reforma NI al desaseo que últimamente estamos presenciando", escribió la consejera.

Lee también Exprocurador alerta sobre rojo 3 en productos comercializados en México; exige se prohiba por sus riesgos a la salud

La consejera aparece postulada en el apartado de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Foto: INE

López Benítez sí aparece en el Listado del Senado

La consejera Lilia Mónica López sí aparece en el listado enviado por el Senado, de personas Candidatas para los cargos a elección del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (2024-2025) publicado el 16 de febrero.

De acuerdo con el documento, en la casilla del poder que la postula, la consejera aparece como en funciones (EF) en el apartado de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Lee también Cabeza de Vaca informa que Interpol retiró ficha roja en su contra; denuncia persecución política

Magistrada Lilia Mónica declinó en octubre de 2024

En octubre de 2024, López Benítez entregó al Senado de la República su renuncia como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Además, declinó del proceso de elección popular.

La magistrada ha sido una fuerte opositora hacia la reforma judicial, por considerar que se antepone a los principios de Justicia del país.

En aquel entonces aseveró que "más de 30 años como juzgadora" avalaban su "compromiso con la imparcialidad".

En noviembre del año anterior, declaró que no emitiría cartas de recomendación para participar en la elección de juzgadores porque "no comparte la reforma" y "no la apoyará de ninguna manera".

"¿En verdad creen que me prestaría a ese juego?", cuestionó Lilia Mónica López en sus redes sociales.

Lee también PJF debe dejar de ser espacio para que los juzgadores lleguen con aspiraciones de riqueza: Batres; afirma que más importante es el prestigio

"¡Serví con honestidad, declino con dignidad!" (30/10/24). Foto: X @LMonicaLopezB

Candidato aparece en dos listas a cargos distintos

Sergio Javier Molina Martínez aparece en el documento del INE en dos listas a cargos distintos, situación prohibida en la Constitución.

"Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo", se lee en la Carta Magna.

Molina Martínez aparece para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, simultáneamente, aparece postulado para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En este último caso, se menciona que Sergio Javier Molina está en funciones.

Lee también Sheinbaum va por recuperar petroquímica de Pemex; afirma que lo dañino fue el modelo neoliberal

Sergio Javier Molina Martínez aparece en el documento del INE en dos listas a cargos distintos. Foto: INE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc