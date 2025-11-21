El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un escrito en el que solicitó comparecer como tercero interesado en el procedimiento administrativo contra consejerías del INE, por una votación relativa a la revocación de mandato de 2022.

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE inició un procedimiento administrativo contra consejerías y exconsejerías del INE que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato ante la falta de recursos en su presupuesto aprobado, mientras la Corte se pronunciaba sobre el tema.

A pesar de que la queja fue interpuesta hace casi cuatro años por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, el OIC abrió la investigación este año.

El INE subrayó que puede comparecer como tercer interesado para defender la independencia de criterio de quienes integran el órgano colegiado como un elemento para defender su autonomía.

En el escrito, presentado el 20 de noviembre, sostiene que esta investigación contra consejerías merma su independencia con la que deben actuar y genera incertidumbre en el uso de sus funciones.

El Instituto busca evitar un daño en el adecuado desarrollo de la función electoral, que sería irreparable en términos constitucionales y democráticos.

La consejera Dania Ravel sostuvo que defender la autonomía del INE es un deber y compromiso de la democracia.

"Defender la independencia de criterio de quienes integran el máximo órgano de dirección es indispensable para evitar que las decisiones que tomamos las consejerías en el ejercicio de nuestras funciones se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana", sostuvo en redes sociales.

