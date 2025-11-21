Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

El Instituto Nacional Electoral () presentó un escrito en el que solicitó comparecer como tercero interesado en el procedimiento administrativo contra consejerías del INE, por una votación relativa a la revocación de mandato de 2022.

El (OIC) del INE inició un procedimiento administrativo contra consejerías y exconsejerías del INE que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato ante la falta de recursos en su presupuesto aprobado, mientras la Corte se pronunciaba sobre el tema.

A pesar de que la queja fue interpuesta hace casi cuatro años por el diputado de , Sergio Gutiérrez Luna, el OIC abrió la investigación este año.

Lee también

El INE subrayó que puede comparecer como tercer interesado para defender la independencia de criterio de quienes integran el órgano colegiado como un elemento para defender su autonomía.

En el escrito, presentado el 20 de noviembre, sostiene que esta investigación contra consejerías merma su independencia con la que deben actuar y genera incertidumbre en el uso de sus funciones.

El Instituto busca evitar un daño en el adecuado desarrollo de la función electoral, que sería irreparable en términos constitucionales y democráticos.

Lee también

La consejera Dania Ravel sostuvo que defender la autonomía del INE es un deber y compromiso de la democracia.

"Defender la independencia de criterio de quienes integran el máximo órgano de dirección es indispensable para evitar que las decisiones que tomamos las consejerías en el ejercicio de nuestras funciones se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana", sostuvo en redes sociales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]