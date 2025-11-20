Autoridades electorales e instituciones realizaron la instalación del Observatorio de Participación Política de las mujeres, presidido por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei, para analizar y vigilar los avances de paridad y ejercicio de las mujeres en cargos de elección popular.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, puntualizó que el observatorio será un espacio para fortalecer la paridad en las candidaturas y los cargos, generar información confiable para la toma de decisiones, reafirmar el compromiso de visibilizar y desarrollar mecanismos para eliminar la violencia política contra las mujeres y garantizarles una participación digna y en condiciones de igualdad.

Señaló que se deben garantizar condiciones de participación, principalmente para mujeres en situación vulnerable como indígenas, afromexicanas, discapacitadas, mujeres de la diversidad sexual y de género y de las zonas rurales.

"La violencia digital que cada día escala conductas más agresivas está mostrando un crecimiento sostenido. Se alimenta de la normalización social y se convierte en un fenómeno que vulnera derechos, limita la participación y genera un entorno hostil para las mujeres y personas de grupos vulnerables en los espacios digitales", expuso.

El presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, subrayó que son indispensables estudios e instrumentos en los que se identifican y atiendan las causas por las que las mujeres renuncian a los cargos de elección popular, así como dar atención integral a las víctimas.

"Es necesario reconocer que los resultados no han sido suficientes. Mientras haya una mujer que sea excluida de su participación política por ser mujer, seguiremos esforzándonos hasta hacer plenamente satisfactoria su representación pública", apuntó.

El magistrado presento cinco compromisos del TEPJF: defender la paridad como principio constitucional; garantizar la tutela frente a la violencia política; criterios para los diferentes contextos; recibir y analizar los insumos generados por el observatorio y avanzar hacia una justicia electoral en favor de las mujeres.

Por parte de la Secretaría de las Mujeres, Susana Ángeles, en representación de la titular, Citlalli Hernández, sostuvo que el acompañamiento no debe ser solo durante lo procesos electorales, sino durante el ejercicio del cargo, para que le den continuidad.

Reconoció que persiste un reto de paridad a nivel local, ya que menos de 30% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.

