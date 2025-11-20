Ginebra.— Alrededor de 840 millones de mujeres, casi una de cada tres en todo el mundo, sufrieron violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, advirtió ayer un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también evidencia un muy lento avance en la lucha contra estos abusos.

Ello se hace patente de manera especial en el caso de la violencia en la pareja, porque en las últimas dos décadas sólo se ha logrado una reducción anual en torno a 0.2%, denuncia el informe, que se publica cinco jornadas antes de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

El estudio, con cifras completas hasta 2023, es el primero que la OMS publica sobre esta cuestión en cuatro años, y por primera vez incluye estimaciones sobre violencia contra la mujer fuera del ámbito de la pareja.

Al menos 263 millones de mujeres la han sufrido, aunque la organización advierte que el número real puede ser mayor, puesto que no hay datos completos de todos los países, según la OMS.

“La violencia contra la mujer es una de las injusticias más antiguas y extendidas de la humanidad, pero al mismo tiempo es una de las que menos respuesta ha recibido”, subrayó al publicarse el informe el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población viva con miedo”, añadió,

Al respecto, la OMS denuncia que en 2022 sólo 0.2 % de la ayuda global al desarrollo se dirigió a programas para combatir la violencia que sufren las mujeres, un porcentaje que además va en descenso, según alerta la agencia sanitaria de la ONU.

LynnMarie Sardinha, del departamento de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente y envejecimiento de la OMS, advirtió que el número de casos denunciados podría aumentar.

“Es probable que una mayor concientización dé lugar a un aumento de las denuncias por violencia”, declaró a los periodistas.

“Pese a la clara evidencia de que hay estrategias efectivas para evitar la violencia contra las mujeres, el informe advierte que la financiación para estas iniciativas está desplomándose, lo que aumenta el riesgo para millones de mujeres y niñas”, alerta la OMS.

Ninguna edad es ajena a los abusos, pero el estudio subraya especialmente la que sufren las adolescentes, con 16% del total de chicas de entre 15 y 19 años, o 12.5 millones, que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año estudiado.

Sólo en el último año, 316 millones de mujeres —11 % de las mayores de 15 años— sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja, detalla el reporte.

La financiación también disminuyó por la crisis mundial que conoce el sector de la ayuda exterior desde el regreso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La violencia de género, apunta el informe, empieza temprano y los riesgos persisten mientras van pasando los años.

Ninguna región a salvo

En lo que respecta a la violencia física o sexual dentro de la pareja, donde la media mundial de mujeres que la han sufrido en su vida es de 24.7%, las regiones más afectadas son el subcontinente indio y África Subsahariana, donde las tasas superan 31%.

En Norteamérica el porcentaje es de 27.9 %, muy similar al de Europa y Asia Central (27.7%), mientras que en Medio Oriente y Magreb es de 26.8 % y sólo se sitúan por debajo de la media global Latinoamérica (23.5%) y Asia Oriental-Pacífico (18.5%).

Entre los países que presentan tasas más altas en este apartado de violencia de pareja en algún momento de la vida figuran lugares de diversas regiones, tales como Afganistán (50.9%), Bangladesh (48.9%), Bolivia (52.8%), República Democrática del Congo (48.5%), Guinea Ecuatorial (53.3%) o Sudán del Sur (54.3%).

Las tasas más altas se dan no obstante en algunos archipiélagos de Oceanía, encabezados por las Islas Fiji, donde se alcanza 60.7%.

En España, la OMS calcula que 18.3% de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida este tipo de violencia, y en Latinoamérica, además del citado caso boliviano, son especialmente altas a nivel regional las tasas de países como Argentina (33.8%), Costa Rica (34.2%) o Colombia (29.8%).

A la vista de las cifras del informe, la OMS hace un llamado a que los gobiernos tomen acciones más decididas contra la violencia que sufren las mujeres, reforzando los programas de prevención o con la creación de una red de apoyo sanitario, legal y social a las víctimas y supervivientes.

También recomienda el refuerzo de leyes de empoderamiento de mujeres y niñas, y la inversión en sistemas de recogida de datos para medir los avances o retrocesos en la lucha contra esta lacra.

Los datos también muestran que las mujeres de los países más pobres, así como aquellas que viven en zonas afectadas por conflictos y vulnerables al cambio climático, sufren un impacto desproporcionado.

“La violencia contra las mujeres causa un daño profundo y duradero que afecta a sus vidas, su salud y su dignidad. Para muchas, la violencia se ve agravada por la discriminación basada en la pobreza, la discapacidad y otros factores... El devastador ciclo de abusos a menudo se propaga por las familias y las comunidades, y se transmite de generación en generación. Los datos pintan un panorama sombrío de las consecuencias de la inacción”, señaló Diene Keita, directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU.