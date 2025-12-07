Más Información

En el marco del próximo 12 de diciembre, , la sostuvo que la labor de cada peregrino en movimiento representa un acto de esperanza que resiste al desencanto social.

“En las peregrinaciones vemos a familias que buscan consuelo, jóvenes que claman por un futuro distinto, que piden protección y víctimas que anhelan justicia”, dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que en un país marcado por la polarización, el miedo y la violencia, “la imagen de esos peregrinos nos recuerda que México todavía sabe caminar unido”.

“Cada 12 de diciembre, millones de personas caminan hacia la . Lo hacen con cansancio, con promesas, con silencios que pesan y con esperanzas que sostienen”, agregó.

En ese sentido, destacó que cuando México necesita puentes y no muros, diálogo y no confrontación, “Guadalupe vuelve a recordarnos que somos un mismo pueblo, llamado a reconstruir la confianza y a vencer la indiferencia. Su mensaje escucha, acoge, protege y acompaña”.

Por ello, pidió unirse en oración a la Virgen de Guadalupe, “agradeciendo su presencia entre nosotros y pidiendo que bendiga a todos los peregrinos, y nos haga instrumentos de unidad, paz y esperanza para México”.

