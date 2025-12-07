En el marco del próximo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la Iglesia católica sostuvo que la labor de cada peregrino en movimiento representa un acto de esperanza que resiste al desencanto social.

“En las peregrinaciones vemos a familias que buscan consuelo, jóvenes que claman por un futuro distinto, migrantes que piden protección y víctimas que anhelan justicia”, dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que en un país marcado por la polarización, el miedo y la violencia, “la imagen de esos peregrinos nos recuerda que México todavía sabe caminar unido”.

“Cada 12 de diciembre, millones de personas caminan hacia la Basílica de Guadalupe. Lo hacen con cansancio, con promesas, con silencios que pesan y con esperanzas que sostienen”, agregó.

En ese sentido, destacó que cuando México necesita puentes y no muros, diálogo y no confrontación, “Guadalupe vuelve a recordarnos que somos un mismo pueblo, llamado a reconstruir la confianza y a vencer la indiferencia. Su mensaje escucha, acoge, protege y acompaña”.

Por ello, pidió unirse en oración a la Virgen de Guadalupe, “agradeciendo su presencia entre nosotros y pidiendo que bendiga a todos los peregrinos, y nos haga instrumentos de unidad, paz y esperanza para México”.

