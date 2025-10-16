Más Información

Ante su extinción, el Instituto Federal de Telecomunicaciones () anunció que, a partir de este viernes 17 de octubre, sus cuentas institucionales en redes sociales quedarán inactivas y terminará la atención a las personas usuarias por estos medios.

A través de un comunicado, el instituto indicó que durante más de una década trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país.

“Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador”, dijo.

Además, deseó el mayor de los éxitos a las autoridades que próximamente asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

Recientemente, el ratificó a los integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que sustituirá y atraerá las funciones del IFT, entre los que se encuentran Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez.

