Ante su extinción, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que, a partir de este viernes 17 de octubre, sus cuentas institucionales en redes sociales quedarán inactivas y terminará la atención a las personas usuarias por estos medios.

A través de un comunicado, el instituto indicó que durante más de una década trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país.

Lee también INE rechaza analizar afiliación política de personas que votaron en elección judicial; es presupuestalmente inviable, señala

“Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador”, dijo.

Además, deseó el mayor de los éxitos a las autoridades que próximamente asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

Lee también "Noroña en lodazal de riqueza inexplicable", acusa Melgar por cuestionamiento a sus ingresos; "por eso te dan zapes", dice

Recientemente, el Senado de la República ratificó a los integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que sustituirá y atraerá las funciones del IFT, entre los que se encuentran Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em