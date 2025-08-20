El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá un registro extemporáneo para las y los aspirantes que no obtuvieron un lugar en esta institución educativa para acceder a diversas opciones educativas públicas de educación media superior a través de la plataforma miderechomilugar.gob.mx.

El registro estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025, donde las y los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas, así como realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades.

Resaltó en un comunicado, que un total de 27 mil 613 jóvenes lograron obtener un lugar en esta casa de estudios para el ciclo escolar 2025-2026, con lo que se logró un incremento de mil 883 lugares adicionales.

El examen de admisión se realizó 100% en línea y digital, apoyado por Inteligencia Artificial y con reactivos distintos en cada turno para garantizar igualdad de condiciones y se llevó a cabo en conjunto con la UNAM.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó a través de su cuenta de X que con el nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, todas y todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado, por lo que absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato.

kicp/apr