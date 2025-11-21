Más Información

Más Información

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Con banderas de México intervenidas con el emblema de e imágenes de la Virgen de Guadalupe, más de 150 integrantes del Movimiento del Sombrero y lacaminaron por Paseo de la Reforma con la consigna de “salvar al país de la violencia”.

Aunque este segundo llamado registró una participación mínima, los asistentes avanzaron rumbo al centro de la Ciudad de México bajo un amplio despliegue policial, convencidos de que la presencia de granaderos el sábado pasado desanimó a muchos de los que se manifestaron para “sacar al narcotráfico del poder”.

“Hay poquita gente porque a lo mejor ya también les metieron miedo. O sea, yo también vengo con un cierto miedo y digo: ‘A ver si no me pasa algo’, pero, pues, ni modo. Ahora sí que, si no lo hace uno, ¿quién lo hace? Hay que levantar nuestra voz, y si me pasa algo, ¿de quién es la culpa? Pues de la Presidenta”, dijo a EL UNIVERSAL Alan, un estudiante de 19 años.

El contingente fue detenido antes de llegar a Palacio Nacional. Al no poder arribar al Zócalo, el grupo se disipó al grito de: “¡Claudia nos tuvo miedo!”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
“¡Que la sangre bendita de nuestro señor Jesucristo proteja a este México consciente que hoy sale a las calles! ¡Amén!”, gritó una mujer de la tercera edad, acompañada por hombres embozados con pañuelos que tenían el emblema de One Piece.

Algunos asistentes caminaron en silencio, otros rezaban. Unos más ondeaban banderas de México sobre las cabezas de los numerosos elementos de Seguridad Ciudadana y les gritaban insultos racistas, pero no sólo a ellos, también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien hicieron blanco de consignas antisemitas.

También destacó la presencia de carteles con consignas en inglés que pedían al gobierno de Donald Trump invadir México para eliminar a los grupos delictivos, e incluso unos más con frases como la del presidente argentino Javier Milei: “¡Viva la libertad!”.

A lo largo de Paseo de la Reforma se detuvieron varias veces para reagruparse. Al llegar a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un inmenso cerco policial los frenó, pues su intención era continuar hasta Palacio Nacional pese al desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Santiago, un hombre de la tercera edad, vestido de blanco, dijo a este diario que, aunque no es de la edad de la Generación Z, se unió a la protesta para continuar lo que comenzó el sábado pasado y que, asegura, se extendió desde Uruapan, Michoacán, después del asesinato del exalcalde Carlos Manzo “porque México ya despertó”.

El contingente siguió su avance hasta el primer cuadro del Centro Histórico donde caminaron por 5 de Mayo y Madero. Ahí se hicieron presentes grupos de jóvenes incel vestidos de negro, con playeras con mensajes de odio y misoginia, acompañados de presuntos integrantes del bloque negro que portaban toletes, martillos y máscaras de gas.

Al no poder llegar a Palacio Nacional, el grupo se disipó al grito de: “¡Claudia nos tuvo miedo!”.

En tanto, se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a por lo menos cinco jóvenes que participaban en la marcha, y a quienes se les localizaron diversos objetos considerados de uso peligroso.

Durante la revisión de sus mochilas, los oficiales encontraron toletes, bates y máscaras de gas.

