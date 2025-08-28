Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de Economía, Marcelo Ebrard, cancelaron su asistencia a la reunión plenaria de senadores de Morena.

El cónclave en la Vieja Casona de Xicoténcatl es encabezado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López.

De acuerdo a fuentes de la bancada ambos secretarios cancelaron de último minuto su participación.

A la reunión han asistido los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Se prevé que por la tarde acudan la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

PAN no asistirá a sesión convocada por Fernández Noroña

Las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República anunciaron que no asistirán a la sesión de la Comisión Permanente, convocada por el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Señalaron que las sesiones ya concluyeron, y la que citó de manera unilateral el morenista, es “convocada de manera ilegal”, y no se tiene programado discutir temas que le correspondan al Legislativo.

“Los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores”, explicaron en un comunicado.

El presidente del Senado citó a sesión de la Comisión Permanente el día de mañana, a las 09:30 horas, para discutir sobre el enfrentamiento que sostuvo con el coordinador del PRI, Alejandro Moreno.

Sin embargo, los panistas señalaron que “el Congreso no puede ser un brazo sumiso del poder, debe ser un contrapeso real que garantice la pluralidad y la voz de todas las fuerzas políticas”.

“El senador Gerardo Fernández Noroña es corresponsable de lo ocurrido en la sesión del miércoles, al llevar una conducción parcial y provocadora. Por ello, debe asumir su responsabilidad en los hechos que vulneraron el orden parlamentario”, refirió el PAN.

Asimismo, expresaron su apoyo a la senadora Lilly Téllez y el diputado Federico Döring, “quienes fueron objeto de expresiones amenazantes, prepotentes, ofensivas y absolutamente fuera de lugar por parte de Fernández Noroña”.

