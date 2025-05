Hallan sin vida a Emily Luna Vázquez, estudiante de CCH Oriente; feministas exigen clasificar caso como feminicidio

Esta tarde, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente confirmó, a través de un comunicado, que Emily Luna Vázquez fue localizada sin vida.

Emily, quien estudiaba en el CCH Oriente, fue reportada como desaparecida desde el 26 de mayo al salir de su domicilio en Iztapalapa para reunirse con un amigo.

En el comunicado, el colegio perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamenta el fallecimiento de la estudiante y reitera su "total solidaridad con familiares y amigos". Además, exige a las autoridades correspondientes investigar el caso con perspectiva de género.

Lee también Y a todo esto, ¿qué quiere la CNTE? 🤔

Exigen justicia por el fallecimiento de Emily Luna Vázquez. Foto: Especial

UACM condena feminicidio de Emily Luna Vázquez

Posteriormente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) también expresó sus condolencias y se solidarizó con el padre de Emily, Sergio Luna Montes, quien es estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Tezonco.

A diferencia de la UNAM, la UACM condenó el feminicidio de Emily, sin embargo, coincidió en exigir que se ejerza justicia con perspectiva de género.

"Este crimen no puede quedar impune", sentenció en un comunicado.

Lee también “No nos pueden responsabilizar por el fracaso de la elección judicial", afirma CNTE; prevé que protestas continúen

Exigen justicia por el fallecimiento de Emily Luna Vázquez. Foto: Especial

Feministas piden que el caso de Emily se investigue como feminicidio

Además, colectivas feministas como "Festival El Vuelo de las Mariposas" están reuniendo firmas para exigir que la muerte de la estudiante sea investigado como feminicidio.

"No queremos actos simbólicos. No necesitamos discursos que sólo nombran el dolor para no hacer nada. Queremos una universidad que no abandone a los suyos", escribe la publicación en el muro de Facebook de la colectiva.

La colectiva aseguró que el padre de Emily, Sergio Luna Montes, sospecha que se trata de un feminicidio.

Exigen justicia por el fallecimiento de Emily Luna Vázquez. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc