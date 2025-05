“No nos pueden responsabilizar por el fracaso de la elección judicial", afirma CNTE; prevé que protestas continúen

“El fracaso de las elecciones” del nuevo poder judicial, este próximo domingo 1 de junio, no dependerá de que los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levanten o no la huelga que mantienen desde hace 15 días en el corazón de la capital, aseguró Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9.

Adelantó que es muy probable que la protesta continúe y se radicalice previo a los comicios pues, según dijo, a los centistas no se les ha dado la oportunidad de tener un diálogo directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y, las mesas de trabajo que han sostenido con el gobierno federal, no han dado respuesta favorable a sus peticiones.

"Clarificamos que los resultados de la elección del Poder Judicial no son responsabilidad de esta coordinadora nacional. Nosotros no estamos llamando a votar o a no votar, no somos corporativos. Cada uno de nuestros compañeros tiene una decisión y la va a ejercer en uno u otro sentido.

Protestas de la CNTE hoy en Paseo de la Reforma. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

“Queremos por eso hacer énfasis que no se nos puede responsabilizar del fracaso de una elección que no ha sido convocada en los mejores términos y que recientemente apenas están tratando de explicar de qué se trata. No tenemos nosotros ninguna responsabilidad en ese sentido y sí tenemos una opinión, y sí tenemos una posición, y sí la vamos a ejercer una vez que nuestra Asamblea Nacional defina lo conducente", declaró el profesor.

Tras marchar desde el Ángel de la Independencia y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) San Cosme hasta el Caballito, durante una asamblea, líderes regionales de la CNTE llamaron a otras organizaciones populares, sociales y de trabajadores a unirse a los bloqueos para exigir mejores condiciones laborales.

“Exhortamos al gobierno federal para que dé una respuesta seria a los planteamientos que estamos haciendo a nuestra demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, y que, hasta el momento, no hemos recibido. No aplacen más esa respuesta. Si su apuesta es al cansancio, se equivocan, que el Magisterio no se va a cansar, al contrario (...) hay secciones que antes no se habían sumado y que ahora, al ver esa negación se están integrando a la lucha”, advirtió José Martínez, líder de la sección 22.

En el 15 día de protestas, maestros de la CNTE marchan del Ángel de la Independencia y de San Cosme a la Glorieta del Caballito en la Ciudad de México, el viernes 30 de mayo de 2025. Foto: Fernanda Rosas/EL UNIVERSAL

Acusaron que, por su lucha, medios de comunicación empezaron a criminalizarlos por los bloqueos que realizaron los pasados 15 días en avenidas principales del centro de la CDMX y, en este sentido, se disculparon con los capitalinos, pero amenazaron con que la huelga seguirá.

Informaron que mañana van a comunicar su decisión respecto a levantar o no el plantón, pero aseguraron que pueden permanecer en el Zócalo por más de un mes así como lo hicieron en 2016 cuando soportaron la huelga por 124 días.

