Con bloqueos en el Aeropuerto Internacional, cierre de vialidades principales y un plantón indefinido frente a Palacio Nacional y sus alrededores, la Ciudad de México ha sido sede de la protesta sin freno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hoy cumple 15 días.

El magisterio integrado por maestras y maestros provenientes, en su mayoría, de estados como Oaxaca o Guerrero se ha mantenido firme respecto a sus peticiones al gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas, destacan la abolición de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial y un diálogo directo con la presidenta.

Especialistas en educación y pensiones consultados por EL UNIVERSAL concuerdan en que la Coordinadora pone a prueba al gobierno federal con exigencias que son difíciles de cumplir, por lo que prevén que se deben ajustar sus expectativas.

Mientras las tensiones entre la CNTE y el gobierno mexicano aumentan, casi 2 millones de estudiantes no tienen clases por el paro del magisterio, según la Secretaría de Educación Pública (SEP). Pese a ello, en sus conferencias matutinas, Claudia Sheinbaum ha asegurado que se encontrará una salida al conflicto.

Pero, ¿qué pide la CNTE?

Algunas de las peticiones de la organización sindical ya habían sido propuestas en años anteriores. Aumentos salariales, derogación de reformas educativas y justicia social ante los casos de violencia o represión que ha vivido el magisterio son algunas de sus demandas. En la actual protesta, esto es lo que pide la CNTE:

La derogación de la reforma al ISSSTE de 2007. Según la CNTE, esta ley extinguió el derecho que tenían las profesoras y los profesores de jubilarse con el 100% de su salario e impuso la edad de 65 años como el mínimo para la jubilación.

Volver al antiguo sistema de pensiones que no utilizaba los Afores : Con la Ley de 1997 el gobierno dejó de financiar las pensiones. Ahora cada trabajador o trabajadora es responsable de su propio ahorro para el retiro a través de su cuenta individual de Afore.

: Con la el gobierno dejó de financiar las pensiones. Ahora cada trabajador o trabajadora es responsable de su propio ahorro para el retiro a través de su cuenta individual de Afore. La abolición de la reforma educativa de 2019. El magisterio afirma que vulnera sus derechos laborales y salariales con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), específicamente, con la implementación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

(LGSCMM), específicamente, con la implementación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). Justicia social para el magisterio. Exigen justicia por represión y violencia contra el magisterio por parte del gobierno, como el caso Ayotzinapa o el caso Nochixtlán.

para el magisterio. Exigen justicia por represión y violencia contra el magisterio por parte del gobierno, como el caso Ayotzinapa o el caso Nochixtlán. Un aumento salarial del 100% de su salario base.

¿Es posible darle a la CNTE todo lo que pide?

Con respecto a la derogación de la reforma al ISSSTE del 2007, Pedro Vásquez Colmenares, exdirector de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, menciona en entrevista que no es posible que los integrantes del magisterio se jubilen con el 100% de su salario.

De acuerdo con el economista, la demografía, economía y finanzas públicas son distintas a las que había cuando se estableció la reforma: “tenemos más población más vieja y que vive más tiempo, finanzas públicas que no han crecido y una economía que no está creciendo”.

Vásquez, subraya que en los sistemas de cuentas individuales de pensiones, “ningún país del mundo da el 100%”. Además, resalta que las cotizaciones no son continuas a lo largo de toda la vida laboral, pues la cantidad de semanas cotizadas dependen de factores como el sueldo y los periodos de desempleo, lo que resulta en que “a lo largo de 20 años laborados, el promedio a cotizar es del 60%… esto no es culpa del IMSS, ni del trabajador, es la realidad laboral del país”, señala.

En el caso particular del profesorado, añade, “al tener una plaza base, el promedio de semanas a cotizar es más alto, de un 90%, además, cada año les aumentan el salario, por lo cual, al jubilarse como sexagenarios, tendrían más tiempo para acumular ahorro y retirarse con una mejor pensión”.

Pedro Vásquez destaca que el propósito de las pensiones es proteger de pobreza en la vejez, por lo cual, regresar a la reforma del ISSSTE de 1960, donde el retiro es posible a partir de los 28 o 30 años de servicio, sería contradictorio: “cuando una maestra que entró a los 18 años a la Normal y que ahí la contrataron y sume 28 años de servicio, a los 46 ya se podría pensionar con el 100% de su salario y que la mantenga la sociedad… Pero a los 46 no eres viejo… Entonces se vuelve una exigencia de privilegio”, asevera.

Respecto a este tema, Yazmín Margarita Cuevas Cajiga, Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca que las y los profesores en México tienen uno de los salarios “peores pagados”, sin embargo, en el contexto económico actual del país “quizá no es prudente la petición, pero sí es necesario exigir un salario justo”, resalta.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones, la CNTE se ha posicionado contra la reforma educativa de 2013 porque implementa en su carrera una etapa llamada “permanencia en el puesto docente”, la cual consiste en realizar proyectos de enseñanza y exámenes para continuar con su plaza. De acuerdo a la Dra. Yazmín, con este nuevo proceso, el magisterio se sintió atacado porque sentía que su trabajo estaba siendo cuestionado.

Durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador aprobó derogar la reforma educativa de 2013 e implementar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. “Esto hizo que AMLO obtuviera más votos en su candidatura porque empatizó con la CNTE”, expone la Doctora en Pedagogía.

No obstante, Yazmín Margarita asegura que la creación de la USICAMM, entidad que se encarga de administrar convocatorias de plazas, molestó a la Coordinadora porque no ha funcionado como se esperaba. “La USICAMM informa de manera incorrecta a las y los profesores, no les proporciona los criterios a tomar en cuenta para sus evaluaciones e incluso, no contempla las distintas condiciones de vida de las personas que integran el magisterio, por ejemplo, los profesores de zonas rurales”, profundiza.

El conflicto actual de la CNTE

La petición del diálogo aún es lejana. Este martes, Sheinbaum aseguró que la CNTE la dejó “plantada” el 8 de mayo. Sin embargo, Pedro Hernández, dirigente de la sección IX de la Coordinadora, argumentó: “ella también nos dejó plantados el viernes 23 que estaba agendada la reunión”.

En abril de 2024, cuando Claudia Sheinbaum aún era candidata de Morena a la presidencia de la República, durante un mitin en Culiacán, Sinaloa, aseguró que iba a “echar para atrás” las reformas a las pensiones de 1997 y 2007. Sin embargo, el 27 de mayo de 2025, ya como presidenta, afirmó: “Si bien, es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”.

Ayer, tras una serie de bloqueos en Paseo de la Reforma, la CNTE asistió a una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) que duró alrededor de siete horas. Al salir del encuentro, las y los representantes de la Coordinadora, sin dar declaraciones, se dirigieron a El Caballito para después anunciar que rechazan las propuestas del gobierno federal porque la mayor parte es “pura paja” y continúan exigiendo un diálogo con la presidenta.

“Es un triunfo llegar al día 15 con una huelga”, reiteró hoy la CNTE, además aseguró que se han visto "fuertes" en estos días e insistió en que el Estado mexicano debe mejorar su propuesta.

La Dra. Cuevas destaca que las protestas de la Coordinadora son nuevas para el gobierno de Morena, pero no para las mexicanas y los mexicanos. “Es totalmente insólito, pero se demostró que la CNTE es la CNTE y tiene un músculo político bastante importante”.

“La CNTE trae el tema de las pensiones nuevamente a la agenda de interés del país, México lleva 30 años sin atender esta problemática y espero que en este sexenio la presidenta por fin atienda el asunto a fondo”, expone Pedro Vázquez Colmenares.