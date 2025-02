En San Lázaro, el diputado federal morenista Pedro Haces dio un conferencia de prensa para aclarar los señalamientos en su contra, en un reportaje hecho por Mexicanos Contra la Corrupción, donde se le acusa de ser propietario, mediante actos de corrupción, de un rancho de al menos ocho hectáreas ubicado en el Ajusco y un Hotel boutique.

El legislador ironizó que la Asociación Civil que exhibió sus propiedades es "un partido político disfrazado, como una mula disfrazada de caballo de carreras".

Refirió asimismo que "desde hace muchos años", él y sus familiares han "tenido el rancho", por lo que los señalamientos en su contra son "un refrito".

Lee también Dan prisión preventiva oficiosa a “El Ricky”, líder del Cártel del Noreste; se queda en el Altiplano

"Primero, nunca he vivido del erario ni he sido funcionario de ninguna dependencia; segundo, de todos los sindicatos pertenecientes a CATEM, ningún sindicato pertenece al gobierno, no somos iguales; tercero, el rancho, que es la casa de ustedes y es de puertas abiertas, existe mucho antes de que CATEM existiera", enunció el diputado.

Arremetió además contra "Claudito" (Claudio X. González) por "todas las asociaciones civiles donde es socio" y contra "la señora Casar" (María Amparo Casar), a quien instó a arreglar sus "temas pendientes en Pemex" y sus "fraudes".

Haces se refirió a sí mismo como "gente de trabajo" y descartó haber trabajado en en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como en sexenios de exmandatarios como Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari.

Lee también Profepa rescata oso hormiguero que vivía en cautiverio como mascota en Veracruz; piden a Semarnat proteger a la especie

"Estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia y pertenecer a la 4T. Eso les duele", aclamó el diputado federal, además de mencionar que los trabajadores que representa en el país "están muy contentos" y que "por eso lo acaban de reelegir nuevamente".

"No hay un solo empresario en este país que me pueda señalar por exigirle recursos a cambio de contratos colectivos de trabajo. Soy un hombre feliz porque fui gran promotor de la Reforma Laboral en este país para que existiera la libertad en los contratos obreros patronales", expresó el morenista.

Pedro Haces culminó su mensaje a medios de comunicación afirmando que "todos tenemos cola" pero que la de él es "de hámster, chiquita" porque "hay otros que ni la puerta cierra cuando pasan".

Lee también Cámara de Diputados guarda minuto de silencio en memoria de Ana Carolina Saucedo; el lunes fue encontrada sin vida en Nuevo León

Rueda de prensa | Platiqué con los medios de comunicación en la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) pic.twitter.com/WsdaawwIKk — Pedro Haces (@PedrohacesO) February 10, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc