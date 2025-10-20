El Gobierno de México informó que, a través de las instituciones que integran el sector Salud —el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, y los Servicios de Salud de Pemex—, fortalece las acciones médicas, preventivas y de apoyo sanitario en los municipios afectados por las recientes lluvias e inundaciones.

A través de un comunicado, indicó que dichas acciones tienen como objetivo proteger la salud y el bienestar de la población en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, mediante un despliegue coordinado y permanente en territorio.

En ese sentido, explicó que del 11 al 19 de octubre, se han brindado 104 mil 604 atenciones médicas, “dando respuesta inmediata a las necesidades de salud derivadas de la emergencia”.

Lee también Magistrada Janine Otálora notifica al Senado que dejará el Tribunal Electoral; pleno del TEPJF quedará incompleto nuevamente

Añadió que para el control del vector transmisor del dengue, zika y chikungunya, se han realizado 4 mil 501 nebulizaciones en comunidades prioritarias, reforzando las acciones de vigilancia epidemiológica y protección a la salud pública.

Además, destacó que el sector Salud mantiene en operación brigadas médicas, unidades móviles y acciones interinstitucionales en colaboración con autoridades estatales y municipales para asegurar la continuidad de los servicios médicos y las intervenciones sanitarias en las regiones más vulnerables.

“El Gobierno de México reitera su compromiso con la salud de la población y reconoce el esfuerzo del personal médico, operativo y de apoyo que participa en estas labores”, dijo.

Lee también Llega a San Lázaro reforma para expedir Ley de combate a la extorsión; dará marco legal para eliminar ilícito, dice Monreal

Gobierno refuerza control epidemiológico en estados afectados por lluvias fuertes. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em