El Gobierno de México informó que, a través de las instituciones que integran el sector Salud —el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, y los Servicios de Salud de Pemex—, fortalece las acciones médicas, preventivas y de apoyo sanitario en los municipios afectados por las recientes lluvias e inundaciones.
A través de un comunicado, indicó que dichas acciones tienen como objetivo proteger la salud y el bienestar de la población en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, mediante un despliegue coordinado y permanente en territorio.
En ese sentido, explicó que del 11 al 19 de octubre, se han brindado 104 mil 604 atenciones médicas, “dando respuesta inmediata a las necesidades de salud derivadas de la emergencia”.
Añadió que para el control del vector transmisor del dengue, zika y chikungunya, se han realizado 4 mil 501 nebulizaciones en comunidades prioritarias, reforzando las acciones de vigilancia epidemiológica y protección a la salud pública.
Además, destacó que el sector Salud mantiene en operación brigadas médicas, unidades móviles y acciones interinstitucionales en colaboración con autoridades estatales y municipales para asegurar la continuidad de los servicios médicos y las intervenciones sanitarias en las regiones más vulnerables.
“El Gobierno de México reitera su compromiso con la salud de la población y reconoce el esfuerzo del personal médico, operativo y de apoyo que participa en estas labores”, dijo.
