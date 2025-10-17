Reynosa, Tamaulipas.- Ante la impotencia de no contar con tratamiento, medicamentos y un especialista, Keila quien padece cáncer, decidió manifestarse en el Hospital 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, Tamaulipas, mientras el personal, intentaba formar un lazo rosa humano, como parte de las actividades del mes contra el cáncer.

Esta mujer quien dijo ser sobreviviente de cáncer pero actualmente, no se cuenta en esta frontera, con un oncólogo y además, no tienen gastroenterólogo, por lo que su salud, se ve aún mas afectada.

"Consultamos por Internet con una oncóloga. Están haciendo un moño rosa para concientizar a la gente y hacer ver que el IMSS esta con nosotros, yo tengo secuelas de las quimioterapias y mas radiaciones, no hay doctor, puedo morir y no me da miedo, pero hay muchas personas que tienen cáncer y no recibirán atención".

Por medio de redes sociales, Keila decidió alzar la voz por todos los pacientes de cáncer Foto: Especial.

Keila, alzó la voz ante una gran cantidad de médicos, enfermeras y personal del IMSS quienes vestidos de rosa, salieron a la explanada del Hospital 270 para formar un lazo humano.

"De qué sirve su hermoso moño rosa si no tenemos tratamiento, alguien dígame de qué sirve, no hay medicinas, no hay doctores para atendernos, no hay trato digno para una persona con cáncer y yo soy la prueba" gritó la mujer al personal del IMSS.

Ante la queja de la mujer, el personal decidió marcharse del lugar donde tenían previsto realizar la actividad del mes contra el cáncer.

Ante la queja de la mujer, el personal decidió marcharse del lugar donde tenían previsto realizar la actividad del mes contra el cáncer Foto: Especial.

"No hay citas hasta el próximo año, no tenemos tiempo para esperar, traigo secuelas, el bazo crecido, en el hígado tengo pequeñas partes muertas, esa es mi realidad y la oncóloga nos atiende por Internet, no puede realizar exploraciones asi".

Por medio de redes sociales, Keila decidió alzar la voz por todos los pacientes de cáncer y aseguró, seguirá luchando para que en Reynosa, se cuente con atención especializada.

