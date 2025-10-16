El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta informó que por las fuertes lluvias registradas el jueves pasado en la Sierra Norte del estado, se registran 18 personas fallecidas, cinco personas en carácter de no localizadas y 172 atenciones en hospitales.

Destacó que hay 12 albergues instalados con cerca de 2 mil personas y mencionó que el gobierno ha entregado 50 mil apoyos de contingencia.

“Tenemos un fondo de 250 millones de pesos para contingencias que, de una vez le digo a mis compañeros servidores públicos, no se va a ocupar para pagar sueldos ni viáticos, se va a ocupar exclusivamente para resarcir daños. (…) Si tenemos que estar un año buscando, un año estaremos buscando a las personas. El mayor reto será restablecer las condiciones de los pueblos, de las localidades, todo el recurso va a alcanzar, ¿saben por qué? Porque ahora no se lo va a robar el gobierno, ni se lo van a robar los partidos políticos, ni va a haber sobrecostos, yo no lo voy a permitir”, aseguró.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, mencionó que la Secretaría de Salud Federal y estatal ya están en la fase de vacunación. Además, se cuentan con 11 aeronaves disponibles: dos de Conagua, tres el gobierno del estado, cuatro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y dos de la Marina. Indicó que ya están en fase de retiro de lodo, donde las viviendas y escuelas de los municipios afectados están cubiertas, por lo que se encuentran trabajando en la recuperación y en la seguridad de los habitantes.

“Estamos llegando a los lugares aislados, empezamos con 77 localidades afectadas, incomunicadas, 77. Hoy solo tenemos 21 y ningún municipio cabecera incomunicado. ¿Por qué era importante comunicar a las cabeceras? Porque son centros de operación, cada cabecera municipal nos permite tener contacto con los presidentes municipales, llega Comisión Federal de Electricidad y restablece la energía eléctrica, reforzamos los albergues, los víveres llegan, el agua llega, podemos atender y buscar a los desaparecidos y a las personas que perdieron la vida”, expresó.

Explicó que la Secretaría de Salud tiene atención en vacunación, se han hecho atenciones y traslados hospitalarios. Y son cerca de 5 mil viviendas censadas, por parte de la Secretaría de Bienestar Federal en: Huauchinango, Xicotepec, Naupan, Francisco Z. Mena, Pantepec y Juan Galindo: “Estaremos con Bienestar apoyando para que se censen las viviendas de Jopala, y Zihuateutla”, afirmó.

“El Fonden era corrupto (…) nadie extraña un modelo corrupto que solamente servía para otro tipo de justificaciones (…). ¿Con qué calidad moral puede el PRIAN hablar sobre damnificados? Ellos hacían negocios con estas situaciones. No nos preocupa la crítica de ellos, es su forma de ser, no nos van a aplaudir ni estamos para que nos aplaudan por cumplir con nuestro trabajo. El PAN es perverso, son hipócritas”, agregó ante cuestionamientos de medios de comunicación.

Por su parte, José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura del estado de Puebla, informó que se enviaron unidades de módulos de maquinaria para la apertura de caminos, retiro de materiales por derrumbes y deslaves para la recuperación de vías de comunicación federales, estatales y municipales.

Además, en territorio poblano, se encuentran trabajando 117 unidades de maquinaria pesada, 41 camiones de volteo, 29 retroexcavadoras, 16 excavadoras, 11 tractores y 5 cargadores frontales: tres que sirven para la los desazolves de los de las alcantarillas y los drenajes, tres mini cargadores, dos motorconformadoras, así como camionetas para el movimiento de todo el personal que está apoyando.

Se han removido 21 mil 308 metros cúbicos de lodo, han sido liberados 8 mil 909 metros lineales de avenidas y calles y 24.5 kilómetros de de movimiento de asfalto. Contabilizan 470 viviendas desazolvadas. Fueron cuantificados 11 puentes afectados en municipios, 19 tramos carreteros liberados en ocho municipios.

“Al corte del 15 de octubre, los gobiernos federal, estatal y municipal atienden esta emergencia con fuerza y trabajo inmediato, con personal especializado, con 117 unidades de los módulos de maquinaria de la secretaría de infraestructura del estado. Capufe, secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el Ejército Mexicano, además del apoyo de los ciudadanos”, dijo.

Indicó que en Puebla se encuentran todos los municipios comunicados. Se cuantifican 23 municipios con daños en infraestructura carretera. En dos días, agregó, el gobierno logró liberar 20 de 23 caminos para conectar a los municipios, lo que significa que estamos preparados para actuar en emergencia con los módulos de maquinaria del gobierno del estado.

Trabajaron de manera coordinada para recuperar 134.8 kilómetros de vías de comunicación dañadas por las torrenciales aguas de las lluvias de los últimos días, que dejaron 404 deslaves, 24.5 kilómetros de asfalto dañado, escuelas afectadas y municipios que en su momento presentaron corte de energía eléctrica: “La fuerza de este gobierno es el trabajo en Puebla, seguimos pensando en grande y actuando por amor a nuestra gente”, finalizó.

El gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México este jueves 16 de octubre de 2025. Foto: Sharon Mercado/ EL UNIVERSAL

